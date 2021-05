Zadina: Dva body jsou lepší než nula. S tím, co hrajeme, jsme za ně rádi

Je to ztráta?

S tím, co hrajeme a kde jsme teď, jsme za dva body rádi. Věřím, že vítězství nás nakopne do dalšího zápasu, kde budeme dělat správná rozhodnutí. Budeme hrát možná jednodušeji a dávat víc gólů než dva. Jinak jsme odvedli dobrou práci, tahali jsme za jeden provaz. Kluci, kteří odmakali oslabení tam potom měli velké šance.

Cítil jste, že výkon byl lepší? Sám jste desetkrát vystřelil.

Hodně jsme Bělorusy přestříleli hlavně v první třetině. Říkali jsme si, že na ně musíme nastoupit, abychom se dostali do zápasu. Musí to tak být už od začátku, abychom si věřili.

Sedla vám spolupráce s Kovářem a Kubalíkem?

Kubalda i Kovy jsou výborní hráči jak útoku, tak v obraně. Je jednodušší s nimi hrát, ale stejně jsem se snažil makat, bojovat pro kluky a stát před brankou. To byl můj dnešní úkol od kouče Pešána. A také dělat ty správné věci, abychom byli na puku, vytvářeli si šance a dali gól. Dobře jsme to nakonec sehráli a prosadili se. Když nám to vydrží a budeme si dobře nahrávat, tak šance přijdou. A s nimi i góly.



Cítil jste po gólu úlevu a projevily se změny?

Máme v přesilovce Kubaldu s Hroňasem, kteří to tam střílí z protilehlé strany. Když ty rány neprojdou, máme možnost my na mém křídle. Jsem rád, že si to sedlo a spadlo to tam. Honza Kovář navíc před brankou dobře clonil brankáři, perfektní práce.



Proč byl tým v závěru zápasu tak pasivní a dovolil Bělorusům vyrovnat?

Snažili jsme se hrát dopředu, ale také neudělat chybu. Bohužel jsme ji udělali a dostali jsme gól. Ale pořád jsme rádi za dva body, jsou lepší než jeden. Tvrdá práce pro nás začíná od tohoto zápasu. Máme teď dva body ze tří a další zápas je před námi a my víme, že musíme vyhrát.



Cítíte, že nastala změna v projevu, ať už v systému nebo díky proházením formací?

Změny nám prospěly, měli jsme tlak. Dostali jsme impuls, hráli jsme víc agresivně a teď jen uvidíme, jestli nám to vydrží do dalšího zápasu.

Máte na kontě jen dva body ze tří zápasů. Cítíte s postupujícím turnajem nervozitu?

Za ty body jsme rádi. Před zápasem s Bělorusy jsme si řekli, že začneme znovu. Máme na čem stavět, ale na další utkání se musíme stoprocentně připravit.