Před 20 lety zpečetil Moravcův gól zlatý hattrick. Bylo to „vékáčko“, vzpomíná

Spatřil puk v brance, zvedl ruce a během vteřiny mu hlavou proletěla televizní vzpomínka na Martina Procházku, kterak o pět let dřív po vítězném gólu ve Vídni odhodil v euforii rukavice. Tak to David Moravec udělal stejně. Pak ještě chvíli zběsile plácal do plexiskla, než ho definitivně „spolkla“ těla slavících spoluhráčů. A aniž by to tenkrát na ledě tušil, tak k tomuto téměř divadelnímu výjevu neodmyslitelně patří i křik Roberta Záruby: „Vítej, zlatý hattricku. Jsme potřetí za sebou mistry světa.“