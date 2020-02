Hokejový Přerov utekl i Vsetínu, už nasbíral stovku bodů

„Před pár měsíci jsem četl, že první liga upadá na kvalitě. Když ale vidím zápasy ve druhé části soutěže, absolutně si to nemyslím. Oba dva týmy předvedly solidní výkon, jednalo se o zápas hodný play off,“ řekl přerovský kouč Jakub Grof.

„Výsledek není až tak důležitý jako to, co se odehrávalo na ledě. Byl to kvalitní duel. S tvrzením, že první liga jde dolů, vůbec nesouhlasím.“



Do konce základní části zbývá sedm kol, první čtyřka začne čtvrtfinálovou sérii play off v domácím prostředí.

Závěrečnou čtvrtinu nadstavby zahájí Zubři ve středu (17.30) v Porubě. „Nevím, co by se muselo stát, aby Přerov ztratil tolik bodů. Chceme rozehrát play off doma, takže teď je pro nás metou třetí místo,“ řekl druhý trenér Vsetína Luboš Jenáček po bitvě, v níž jeho tým jen dotahoval náskok soupeře.

Přerov bodoval podeváté za sebou a z toho posedmé vyhrál. Na Lapači vedl ve 13. minutě už 2:0. Nejdříve se prosadil Darek Hejcman a potom využil přesilovou hru pěti proti třem Roman Pšurný.

Ve 32. minutě sice snížil Vlastimil Dostálek, ale za 36 sekund vrátil hostům dvoubrankové vedení Jakub Navrátil. Vsetín už jen v 55. minutě zkorigoval stav v přesilové hře díky Romanu Vlachovi. Prohrál čtvrtý z posledních pěti zápasů.