Snažím se nedělat jménu Martin Procházka ostudu, říká vsetínský útočník

„Občas se mě lidi ptají, jestli jsme příbuzní. Ale je to jenom shoda jmen a náhoda, že mi dali rodiče stejné jméno,“ říká pětadvacetiletý útočník, který prošel v extralize Spartou, Libercem, Mladou Boleslaví a Pardubicemi. „Doufám, že mu nebudu dělat ostudu.“

V přípravě se vám to dařilo. Se šesti zásahy jste byl nejlepším střelcem mužstva. Sebevědomí máte?

Přišel jsem sem s tím, že bych měl góly dávat, a také je chci dávat. Ale byla to jen příprava a může se stát, že kluci, kteří nedávali góly v přípravě, je začnou dávat v lize a naopak. Doufám, že to nebude můj případ.

Přípravu jste odehrál s číslem 23, které loni nosil ve Vsetíně nejlepší ligový kanonýr Luboš Rob. Pro sezonu jste si ale vybral číslo 25. Proč?

Pětadvacítku mám dlouho, jsem na ni zvyklý. Třiadvacítku jsem měl nachystanou před prvním přípravným zápasem, tak jsem si ji vzal. Spousta lidí mi říkala, že jsem dával góly díky ní, ale nejsem pověrčivý. Luboš tady odehrál parádní sezonu. Bojím se říct, že se to snad ani nedá zopakovat. Ale každá sezona je jiná a třeba ho někdo překoná.

Jaké jsou vaše pocity z přípravy, z týmu?

Na ledě vypadáme dobře, ale je tam spousta věcí, na kterých je třeba pracovat a zdokonalovat se. Ve středu začíná liga a bude to dlouhá cesta, abychom naplnili ambice.

Ty jsou extraligové, že?

I to byl jeden důvodů, proč jsem zvolil Vsetín. Chtěl bych týmu pomoct do extraligy.

Neberete první ligu jako krok zpátky?

S agentem jsme to řešili. Nějaké možnosti v extralize jsem měl, stejně jako v zahraničí. Ale to jsem nechtěl. Abych hrál extraligu a dostal se párkrát na led, to by mi nic nedalo. Rozhodli jsme, že bych šel do první ligy. A Vsetín měl zájem už od prosince minulého roku, tak jsme se domluvili. Zatím jsem spokojený.

Zvykat si ale musíte na jiný herní styl, ne?

Extraliga je více svázaná taktikou než první. Tady po nás trenéři chtějí, abychom nebyli tak svázaní, více reagovali na hru. Vyhovuje mi to. Nadšený jsem z fanoušků. Věděl jsem, že tady jsou skvělí, ale že přijde dva a půl tisíce lidí jenom na přípravu, mě šokovalo. Nádhera. Úžasný zážitek. Těším se na první mistrák, až tady bude plný barák.