K jubileu si chtějí hokejisté Vsetína nadělit postup do extraligy

„A samozřejmě, když už do něho postoupíte, chcete ho vyhrát. Takže cíle jsou letos opravdu ty nejvyšší,“ nezastírá jednatel klubu Daniel Tobola, že Vsetín má extraligové ambice.

Cesta vzhůru je pro prvoligové celky letos schůdnější. Svaz zrušil baráž, vstupenku do extraligy si zajistí vítěz play off.

„Mančaftů, které mají takové cíle, je více,“ podotkl druhý trenér Vsetína, Luboš Jenáček. „Třeba Prostějov vyhlašuje pomalu pět let, že chce do finále,“ zmínil Jenáček soupeře, jehož Vsetín loni vyřadil ve čtvrtfinále po sedmizápasové řeži.

Server hokej.cz tipuje Vsetín na třetí místo po základní části. Před ním mají skončit České Budějovice a Jihlava.

„Neznámou je Chomutov, tradičně silný bude Havířov a Přerov, výborné výsledky v přípravě měl nováček ze Sokolova. Každý zápas bude těžký,“ prohodil Jenáček.

Vsetín vstoupí do soutěže ve středu v domácím duelu proti třinecké farmě z Frýdku-Místku. Začátek sezony bude přitom ještě důležitější než v předchozích letech. Poté, co se týmy střetnou jednou doma a venku, se soutěž rozdělí na dvě osmičlenné nadstavbové skupiny. A ty z lepší půlky získají jistotu minimálně předkola play off.

„Můžete špatně odstartovat a pak to budete těžko honit a zbytečně se nervovat. Od začátku chceme být nahoře,“ přeje si Jenáček.

V brankovišti vsadil Vsetín na dvojici David Gába – Ondřej Bláha, kteří svého času dotáhli Budějovice do extraligové baráže. O minuty by se měli podělit stejně jako loni Gába s Bělorusem Šelepněvem. „Nemáme vyhraněnou jedničku. V našich očích jsou vyrovnaní, šanci dostanou oba,“ uvedl Jenáček.

Zatímco v obraně je jediným novým mužem Slovák Dudáš, do útoku přivedl sportovní manažer Radim Tesařík šest hráčů.

„Pro play off potřebujeme více důrazných hráčů do brankoviště. Neměli jsme tolik urostlých hráčů. Kdo teď přišel, ten to splňuje,“ těší Jenáčka.

Otázkou je, kdo nahradí v elitní formaci Luboše Roba, jenž po skvostné sezoně na Lapači zamířil do extraligové Plzně.

„Místo něho nastupuje Vlasta Dostálek, který vypadá slibně. Útoky jsou nově poskládané, takže souhra chvílemi drhne. Z týmu ale cítíme pracovitost a velkou chuť vyhrávat,“ doplnil Jenáček.