Derby číslo 4: udrží hokejisté Vsetína proti rozjetému Zlínu neporazitelnost?

„Fanoušci, hráči i my trenéři jsme na zápas natěšení,“ přitakal asistent trenéra VHK Robe Vsetín Radim Kucharczyk. Bez ohledu na výsledek zůstane králem letošních derby Vsetín, který ovládl všechna tři předchozí utkání s celkovým skóre 11:3. Zlín by sezonní bilanci rád uzavřel aspoň jednou výhrou.

„Jako Zlíňák jsem to po předchozích třech zápasech schytával. Vím, co to pro lidi znamená,“ burcuje zlínský útočník Antonín Honejsek.

Do utkání jde se svými spoluhráči v nejlepší formě této sezony. Vyhrát pětkrát v řadě se Beranům podařilo poprvé. Díky tomu se posunuli na sedmé místo v tabulce. Pohodu potvrdili sobotním vítězstvím 4:1 nad Jihlavou, kterou jasně přehráli. Na gólech se podílely první dvě formace, které si rozdělily gólovou produkci. „Po druhém gólu se zápas vyvíjel podle naší režie. Hlavně jsme rádi, že se prosadila lajna s Tondou Honejskem,“ liboval si Horák.

V přípravě na derby potřebuje jeho výběr vyladit přesilovky. Přestože jich měl proti Jihlavě dost, neprosadil se ani jednou. „Musíme to zjednodušit a od modré se dostat co nejrychleji k bráně,“ naznačil Horák.

Vsetín prožívá zvláštní období. Pětkrát v řadě padl, což ho stálo vedení v soutěži. Ale díky výhrám nad posledními dvěma týmy tabulky i nad silnou Porubou znovu najel na vítěznou vlnu a je druhý.

„Nabíráme formu, jakou jsme měli v předchozí fázi sezony, takže to bude určitě zajímavý zápas pro diváky,“ nepochybuje Kucharczyk.

Dnešní duel ještě není vyprodaný, ovšem očekává se vysoká návštěva. „Těšíme se na atmosféru. Hrát doma před tolika lidmi je obrovský zážitek,“ řekl Kucharczyk.