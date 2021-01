Nováček je druhý! Zůstat dál při zemi, nabádá kouč hokejistů Vrchlabí

Lepší důkaz současné pohody nemohli svým příznivcům snad ani dát. Vrchlabského nováčka soutěže devátá výhra z posledních deseti zápasů vynesla už na druhou příčku prvoligové tabulky.

„Daří se nám teď bodově i herně,“ uznává na jedné straně trenér vrchlabského mužstva Václav Baďouček. Na druhé straně ale připomene, že i v zápase, v němž jeho tým nastřílel devět branek, musel zvednout hlas. „Nemám takové zápasy moc rád, tým pak rychle dostane dojem, že všechno půjde samo,“ přiznává.

Nakonec to ale docela šlo, kdy a co jste hráčům musel říct zvýšeným hlasem?

Po první třetině. Po těch našich dvou gólech hned na začátku jsme najednou začali hrát bezstarostný hokej. Musel jsem hráčům připomenout, aby se drželi toho, co chceme hrát.

Zřejmě si to vzali k srdci. Musíte to s každou další výhrou a posunem do popředí tabulky hráčům říkat častěji?

To bych ani neřekl, ale připomenout, že je třeba zůstat na zemi a držet se toho, jakým hokejem k současným výsledkům došli, neuškodí nikdy.

Jsou to výsledky, které možná předpokládal i málokdo z vás. Kde vidíte hlavní příčiny, že se týmu takhle daří?

Je to možná trochu klišé: asi v tom, že hrajeme jako tým, který nemá žádné výraznější hvězdy. A všechno je podepřeno výbornými gólmany, všichni tři chytají skvěle. Ať už je to pardubický Klouček, který se u nás potřeboval rozchytat, výborný Soukup, či Štěpánek, s nímž v brance prakticky pokaždé vyhrajeme.

Jsou ještě další důvody?

Vyhýbají se nám zranění, daří se nám ofenzivní hokej, kterým chceme soupeře nutit k chybám.

Co spolupráce s Pardubicemi?

Ta k tomu asi také přispívá. Souhlasím. Většina z těch, kteří k nám jezdí, u nás je od začátku, vědí, co je čeká, a je to znát.

Současná pohoda vás vynesla až na druhé místo. Jak moc to překonává předsezonní představy, zvlášť když jste nováčkem soutěže?

Pochopitelně dost. Naším cílem bylo pohybovat se uprostřed tabulky a zahrát si předkolo play off. Vždyť jsme po postupu dávali dohromady z větší části nové mužstvo, navíc nás hned na začátku přibrzdil covid a sezonu jsme začali se zpožděním. Jenomže pak se povedlo pár výsledků a tím, jak jsme stoupali tabulkou, sebevědomí rostlo.

Nějaké změny v plánech?

To ne, tohle neřešíme. A klukům stále připomínám, že cesta k tomu, aby se takhle dařilo, je dlouhá, ale na druhou stranu to může být také hned. Proto je nabádám k pokoře. Teď se sice náš odstup od středu tabulky trochu zvětšil, ale tabulka je stále ještě hodně vyrovnaná, stačí pár proher a jste o dost níž.

Vy jste v posledních týdnech ale utrpěli jen jedinou doma se Vsetínem, kdy se vám nepovedla první třetina.

Dostali jsme v ní tři trochu nešťastné góly. Poprvé a zatím naposledy jsme v zápase střídali brankáře, někdy se to stane a gólman na to má právo. Pak jsme snížili a prohráli o gól, je to sice škoda, ale vyhrávat se asi nedá stále, navíc Vsetín má výborné mužstvo.

Ve středu hrajete se Sokolovem, který vás před dvěma lety ve více než vyrovnané kvalifikaci do 1. ligy nepustil. Bylo to v sezoně, v níž jste Vrchlabí vedl poprvé. Ještě si na to vzpomenete?

Vzpomenu, tehdy to bylo opravdu hodně těsné. Už je to ale minulost. Teď nás čeká prvoligový souboj a v něm hodně nepříjemný, agresivní soupeř.