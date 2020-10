Hokejové Vrchlabí: Začínáme už potřetí, bez světla na konci tunelu

Nováček první ligy nejprve absolvoval klasickou letní přípravu, jenomže před začátkem sezony musel tým do karantény a odkládal jeden zápas za druhým. Po necelých dvou týdnech se k tréninku a posléze i k zápasům mohl vrátit, ale společný program znovu byl nucen přerušit na začátku minulého týdne, když se veškerý sportovní život v republice zastavil.

„Minulý týden měli hráči trénink individuální, od pondělí trénují společně,“ přibližuje Jakubec program týmu, na který se vztahuje výjimka umožňující profesionálním mužstvům trénovat společně, nikoliv však v hale. Pro hokejisty to znamená, že trénink na ledě nepřipadá v úvahu.

Ve Vrchlabí to však úplně společný trénink ani není. „Více než třetina týmu trénuje s Pardubicemi, zbývá tak dvanáct zdravých hráčů, kteří jsou tady nyní společně,“ uvedl manažer. Vrchlabí je totiž od nové sezony farmou Pardubic, a tak výrazně využívá možnosti nasadit v zápasech hráče z tamního partnerského klubu.

Některé hokejové kluby, vesměs extraligové, současnou nemožnost sportovat v hale řeší tím, že začali trénovat na otevřených kluzištích. Vrchlabí nic takového nechystá, stejně tak nezvažuje ani možnost vyjet k tréninku do zahraničí, byť to do Polska nemá daleko.

„Obcházení současných nařízení nám nedává smysl, a to ani po ekonomické stránce. Myslíme si, že by se nařízení měla dodržovat,“ vysvětluje Jakubec postoj vrchlabského klubu, „navíc by všichni měli mít rovné podmínky. Podle našich informací na tom jsou všichni podobně jako my.“

Podle Jakubce je v současné chvíli ze sportovního hlediska nejhorší, že nikdo neví, jak bude současný stav dlouho trvat. Podle zatím posledních opatření by to mělo být do začátku listopadu, ale situace se nevyvíjí právě růžově a v nejbližších dnech může být všechno jinak.

„Právě tohle je těžké pro hráče, je na nich vidět, že se těžko hledá motivace, když nevíte, jestli a kdy se začne hrát. Tohle nikdo nezná. Příprava bývá delší, ale každý ví, na kdy se má připravit,“ říká Jakubec.