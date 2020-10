Slušný start do sezony těší prvoligového nováčka z Vrchlabí

12:23

Odehráli méně zápasů než většina soupeřů, protože začátek sezony museli kvůli koronavirové karanténě oželet. Pro hokejisty Vrchlabí, nováčka 1. ligy, to je možná dvojitá škoda, protože poté, co do soutěže naskočili, se jim dařilo. Přitom poté, co nemoc covid-19 prodělala většina hráčů, jim v těchto dnech žádné koronavirové nebezpečí už nehrozilo.