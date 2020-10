Střídání kvůli koronaviru: Vrchlabí už zase hraje, Hradec čeká pauza

Jenomže nyní se karta obrátila. Po úterní výhře 6:1 v Olomouci, páté v pátém zápase sezony, totiž Hradec, jediný extraligový tým, kterému se do té doby podařilo oněch pět zápasů odehrát, nejprve odřekl na čtvrtek naplánované utkání s Plzní a nyní to vypadá, že pauza bude mnohem delší.

„Přibližně polovina hráčů prvního týmu Mountfieldu HK zaznamenala v uplynulých hodinách příznaky onemocnění covid-19, mužstvo proto po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí čekají testy na přítomnost koronaviru. Ty proběhnou v průběhu pátku a podle jejich výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu a programu týmu,“ uvedlo vedení hradeckého klubu.

Tuto kalvárii má prvoligový nováček z Vrchlabí již za sebou a nyní zažívá rychlou zápasovou jízdu, v níž se bude snažit dohonit zameškané. Po pondělní domácí výhře nad Porubou hostoval ve středu v Jihlavě a už v sobotu bude hrát znovu doma, vyjednal si totiž s Litoměřicemi dohrávku odloženého zápasu 4. kola. I proto, že soupeř v původním termínu Třebíč není po karanténě ještě ve stavu, aby mohla prvoligový zápas odehrát.

„V dnešní velice hektické a nejisté době to o víkendu může být na dlouhou dobu poslední domácí zápas, který můžete navštívit a užít si ho. Především kvůli vám jsme vyvinuli nemalé úsilí a očekáváme, že padne limit 1000 diváků,“ zve klub své fanoušky na víkendový zápas.

Od pondělí totiž bude platit nouzový stav a hrát se bude bez diváků. „Nařízení jsou nařízení, ale mně připadají úplně šílená. Hrát hokej bez diváků je hloupost. Hraje se v první řadě pro lidi. Říká se, že to nyní bude na čtrnáct dní, ale během posledních dvou týdnů bylo rozhodnutí tolik, že já to nechápu. Je to ke škodě hokeje,“ komentoval současný stav kouč Vrchlabí Václav Baďouček po po středeční prohře 3:5 v Jihlavě.

Hokejisté Vrchlabí při tréninku

Baďouček tak se v Jihlavě musel smířit s faktem, že jeho tým poprvé v sezoně odešel za zápasu bez bodového zisku. Před výhrou nad Porubou totiž vydoloval bod v Praze na Slavii, s níž prohrál až po samostatných nájezdech

„Musím uznat, že Jihlava byla jednoznačně lepší. Měla lepší pohyb a byla důraznější v osobních soubojích. Její vítězství bylo zcela zasloužené,“ řekl k utkání, v němž Jihlava potvrdila výborný vstup do sezony, jenž ji drží v popředí tabulky, a pokračoval: „Nám za stavu 1:2 trošku scházelo proměňování šancí, jeli jsme dvakrát sami na branku, pokud bychom dali gól, možná by zápas vypadal jinak.“