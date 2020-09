Covid odkládá zápasy první ligy. Bude jich víc, hlásí Vrchlabí

Dlouho se jim tato hrozba vyhýbala, a když přišla, je z toho hned nepříjemnost v podobě odkládání ligových zápasů. Zdvihající se nová vlna pandemie koronaviru už zasáhla i sport v Královéhradeckém kraji.

Poté, co na konci srpna skončili v karanténě čtyři hráči extraligového Mountfieldu Hradec Králové, ale zbývající část týmu mohla trénovat, přišel mnohem závažnější problém. Tým Vrchlabí, nováček 1. ligy, totiž musel do karantény celý.

Ve chvíli, kdy ji mužstvo nestihne absolvovat do začátku soutěže. „Máme první oficiálně potvrzené pozitivní nálezy, navíc příznaky nemoci má i několik dalších členů našeho prvního mužstva,“ uvedl manažer vrchlabského klubu Jiří Jakubec s tím, že první příznaky nemoci u hráčů jsou staré několik dnů.

Prvotní verdikt hygieniků byl neúprosný, tým by měl být v karanténě minimálně do 16. září. Skutečnost však je pro vrchlabský klub ještě méně příjemná. „Karanténa do 16. září platí pro ty, kteří měli test negativní. Nám se ale stále scházejí další testy hráčů, kteří jsou v této chvíli rozeseti po celé republice a testování trvá různě dlouho. Pokud někdo bude pozitivní, půjde od chvíle zjištění do karantény na deset dnů poznamenal,“ Jakubec.

V praxi to znamená, že případně ve středu pozitivně testovaný hráč už bude v karanténě do 19. září.

Program týmu byl pochopitelně ihned přerušený a klub následně vyhlásil, že nebude schopen odehrát úvodní tři ligová kola. Jakubec ale předpokládá, že to i při příznivém průběhu celého procesu bude víc: „Vidíme to v tuto chvíli na čtyři, navíc se nedá předpovědět, jak se vše bude vyvíjet.

Tým měl do nového ročníku 1. ligy vstoupit už v sobotu v Přerově, tedy ve chvíli, kdy budou do předpokládaného konce karantény zbývat ještě čtyři dny. Do „karanténního“ období, i když do jeho posledního dne, pak spadá i první domácí duel sezony, k němuž má ve středu 16. září přijet Vsetín. A klub avizuje, že nebude hrát ani o tři dny později v Havířově a nejistý je i zápas s Litoměřicemi (23. září).

Aktuálně jsou z prvoligových klubů v karanténě také Ústí nad Labem a Kadaň. Ústečtí si duel 1. kola na ledě Slavie přeložili ze soboty na pondělí, nově se koronavir objevil i v Přerově, kde mělo Vrchlabí v sobotu hrát.

Vrchlabí však není jediným hokejovým klubem v kraji, který musel kvůli karanténě přerušit trénink. V podobné situaci se nyní nachází i druholigová Nová Paka. Loňský nováček soutěže ale má naději, že vstup do nové sezony stihne, protože by mu, pokud se nevyskytnou další komplikace, měla karanténa skončit v pondělí 14. září a druholigová soutěž má start naplánovaný na sobotu, kdy by Nová Paka měla vyrazit do Bíliny.

Nová Paka navíc kvůli koronavirové epidemii neodehrála v letním období ani jediné přípravné utkání a na tom se už nic nezmění. Naopak dnes by k poslednímu zápasu před startem druhé ligy měl nastoupit Dvůr Králové, přijet by měl Žďár nad Sázavou.