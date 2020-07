Kubát a Tronča? Třeba pomůžou, říká ústeckých hokejistů Mach

„Tronča má angažmá v Anglii, ale tam se začíná až v listopadu, třeba by tady mohl začít. Karel zatím nic nemá. Zájem bychom měli o oba. Záleží na penězích. Rozpočet na hráče máme vypotřebovaný, muselo by dojít k nějaké dohodě, že by nám jako Ústečáci pomohli.“



Jiní mazáci už Slovan posílili a začali bez úlev: útočník Michal Trávníček a obránce Jiří Drtina, čeští mistři. „Tráva sem chodil i v létě dvakrát týdně do posilovny,“ potěšil Macha přístup exkapitána Litvínova. „Oba nechtějí žádné úlevy. Ze začátku sice přáteláky hrát nebudou, ale to jen proto, že v těch prvních chceme vidět zkoušené hráče.“

Slovan na ledě * Aktuální kádr

Brankáři: Kmoch, Hamalčík, Haas, Tušek.

Obránci: Bártek, Benák, Brož, Drtina, Gottfried, Havránek, Kotek, Mareš, Pika, Šešina, Vala, Zich.

Útočníci: Bláha, Čermák, Eret, Furch, Grim, Houška, Hovsepjan, Janoušek, Kordule, Maršoun, Matějček, Protasenja, Severa, Slabý, Tlačil, Tot, Tůma, Trávníček, Vacín * Příprava

24. 7. Kladno (venku)

30. 7. Kladno (doma)

4. 8. Kadaň (v)

6. 8. Most (v)

18. 8. Kadaň (d)

25. 8. Vrchlabí (d)

1. 9. Vrchlabí (v)

3. 9. Kolín (d)

Už v pátek v Kladně a příští čtvrtek s Rytíři doma, to je rychlý start. „Byl bych rád, kdyby tu nastoupil Jarda Jágr, ale určitě nepřijede. Nejspíš ještě ani nešel na led,“ tvrdí Mach o legendární osmašedesátce.



Slovan prožil houpačkové jaro. Tajemný sponzor ho měl posunout z prvoligového suterénu výš, jenže to zhatila pandemie koronaviru. Černý, druholigový scénář se rozplynul za pár týdnů. Zlatý olympionik Jan Čaloun, tvář a sportovní šéf obrozeného klubu, oznámil udržení 1. ligy, byť dál ve skromných podmínkách. Rozpočet je 13,5 milionu korun.

„Máme 35 hráčů, pár jsme jich vzali na zkoušku. Dáme jim 14 dní, pak to zúžíme na pět pětek,“ avizuje Mach. „Začali jsme brzo, protože letní přípravu mělo jen pár kluků. Chceme vidět, jestli přišli připravení. Zjistíme to za pár dní. Na prvním tréninku, který je vždycky šílený, ještě někteří plandali. Dáme jim čas.“

Kádr zůstane širší. „Kdyby byla marodka. Kluci můžou chodit na střídavé starty do Děčína nebo Příbrami, která nás oslovila.“ Slovan možná doplní ještě jeden útočník. „Je rozjednaný Stříbrný z Litvínova, uvidíme, jestli tam udělá první tým. Přál bych mu to. Když ne, objeví se u nás.“

Marek Trončinský (vpravo) trénuje s Ústím nad Labem.

Oživila se spolupráce s extraligovou Mladou Boleslaví, hlásili se brankář Haas a útočníci Houška, Grim a Maršoun. „Budou sem posílat méně vytížené hráče a hlavně gólmany. Mají tři dobré a chtějí, aby chytali,“ objasnil Mach. Krošelj, Schwarz a Růžička, to je silné trio. „Pro nás je to super, protože finanční stránka není růžová a gólman je nejdražší hráč. Ne platově, ale výstrojí. Celá stojí půl milionu korun, jen betony jsou za sto tisíc. To jsou hrozné rakety.“

V kádru je řada odchovanců, nováčky odjinud si klub lustruje. „Na hráče se ptáme ne jednoho, ale třeba tří čtyř lidí. I na povahu. Nechceme, aby nám někdo kabinu rozházel. Chceme partu, jako když jsme kdysi vyřadili Kladno. Kromě Jardy Roubíka tady nebyla žádná hvězda, kluci si ale sedli a šli za jedním cílem.“