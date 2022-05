Postup do první ligy, to je jasný cíl hokejistů Tábora pro příští sezonu

Začneme u hlavního trenéra. Arpád Györi u týmu končí jako první kouč, dostal však nabídku, aby u něj nadále působil v jiné pozici. Nahradí ho bývalý výborný útočník Radek Bělohlav. Ten už v minulosti na jihu Čech působil u českobudějovického Motoru, trénoval ale i extraligové Pardubice či Brno.

„S klukama budeme chtít zejména navázat na minulou sezonu. Je to pro nás závazek. Tábor odehrál parádní rok, ale teď se zase chceme posunout ještě o kousek dál,“ hovoří Bělohlav o cílech pro další sezonu. Byť nový kouč Tábora nevyslovil slovo postup, přesně na boj o tuto metu se jeho tým už pomalu začíná připravovat.

Přehled změn v HC Tábor Příchody: hlavní trenér Radek Bělohlav, brankář David Gába, obránci Karel Plášil, David Vala, útočníci Jan Milfait, Jakub Petržilka a Jiří Severa.

Odchody: hlavní trenér Arpád Györi, brankář Kristián Kolář, obránce Dominik Havelka.

Cesta o soutěž výš však příští rok může být ještě o něco složitější než v uplynulém ročníku. Do druhé ligy přibylo silné Znojmo, které hrálo mezinárodní EBEL ligu, a bývalý extraligový celek Piráti Chomutov. I jeho vedení touží klub po nedávném postupu z krajského přeboru co nejdříve dostat do první ligy.

„V soutěži jsou zajímavá města s tradicí, která určitě do naší druhé nejvyšší soutěže patří. Bude to atraktivní sezona,“ míní Bělohlav.

Bývalý extraligový forvard se tak vrací pracovně domů na jih Čech. V uplynulé sezoně trénoval juniorku brněnské Komety. „Návrat na jih hrál v mém rozhodování velkou roli. Zvažoval jsem, že bych si od trénování odpočinul. Ale nakonec jsme se v Táboře domluvili,“ přiblížil důvody nový kouč.

Velká jména Táborští nachystali i do výčtu posil mezi hráči. Do přípravy s týmem nastoupil obránce a českobudějovický odchovanec Karel Plášil. Bek, který ještě v minulém ročníku hrál extraligu za Vítkovice. Zkušenosti borce s více než 170 zápasy v české extralize by se mohly Táboru v bojích o postup výrazně hodit.

„Karel projevil zájem být v našem klubu. Doufám, že to nebude poslední jméno, které ještě přijde. Chtěli jsme dát šanci klukům, kteří si vybojovali baráž o první ligu, ale také oslovit další Jihočechy, kteří mají vazby a vztah k regionu a k Táboru,“ doplňuje Bělohlav, jenž už s částí nově budovaného kádru začal s letní suchou přípravou.

Gábovi se líbilo jednání

David Gába je hvězdou posilou táborského brankoviště.

Výčet posil však pokračuje v podobném stylu. Dalším výrazným příchodem je brankář David Gába. I toho dobře znají hokejový příznivci nejen z Českých Budějovic. Po čtyřech letech se písecký rodák na jih Čech vrací z prvoligového Vsetína. Tam rozšířil své starty ve druhé nejvyšší soutěži na 173 zápasů. Brankář, který byl pravidelným účastníkem srazů mládežnických reprezentačních výběrů, nahlédl do seniorského hokeje v barvách Českých Budějovic. Prvních 13 mistrovských startů v dresu tehdy prvoligového A týmu Motoru si připsal už v sezoně 2014/15.

„Už po Vánocích jsme si se zástupci Tábora telefonovali a domlouvali jsme se, že si dáme vědět po sezoně. Pak jsme si spojili znovu,“ popisuje brankář.

Při rozhodování byla pro Gábu důležitá vize celého klubu. „Jinak bych sem nešel. Postup pro mě asi nebude to nejhlavnější téma. Ale chtěl jsem jít někam, kde týmu a klubu o něco jde. Líbilo se mi i jednání s vedením Tábora,“ chválí si 27letý gólman.

Gábu v sezoně čeká také derby proti Písku, tedy týmu, kde s hokejem začal. „Proti Písku jsem možná chytal někdy v dorostu, ale mezi dospělými ještě ne. Takže uvidím, co mě čeká. Každopádně v mém hokejovém návratu na jih Čech vzdálenost k rodnému Písku nehrála příliš velkou roli,“ doplňuje.

Chtějí mít profesionální klub

Kromě Plášila a Gáby klub ještě angažoval beka Davida Valu či útočníky Jana Milfaita, Jakuba Petržilku a Jiřího Severu. „Ještě máme rozjednaná nějaká jména, kádr ladíme. Náš cíl je jasný, je to postup,“ zmiňuje Miroslav Volena, člen správní rady táborského klubu.

Kvůli kvalitnějšímu kádru plánuje Tábor zvýšit i rozpočet na nadcházející sezonu. „Kdybychom se toho báli, tak to neděláme. Náš hlavní partner C-Energy má také jasný cíl, tedy postoupit. Chceme postupně klub zprofesionalizovat,“ představuje budoucí táborské plány.