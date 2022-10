Pár hráčů z Tábora může pomoci i Budějovicím, věří trenér Bělohlav

Když říkáte výsledkově, tak s herním projevem týmu ještě nejste tolik spokojený? Na jakých činnostech tedy potřebujete zapracovat?

Řekněme, že dopředu víme, co chceme proti jakémukoli týmu hrát. Ale popravdě, ve druhé lize jsou v tomto ročníku soupeři velmi rozdílní. Dospět někdy k našemu optimálnímu výkonu není jednoduché, snadno soupeře podceníte a občas je pro kluky těžké se na dané zápasy správně připravit.

Problém s dáváním gólů nemáte. Ve většině zápasů jste vstřelili i pět branek, a to i při venkovních utkáních. To je dobrá vizitka týmu. Čím si to vysvětlujete?

Řekněme, že máme ofenzivně postavený tým. Chceme mít takový luxus, abychom mohli případně i nějaký gól dostat. V této části sezony se hodně zaměřujeme na útočnou část hry.

Překvapilo vás, že váš útočník Filip Vlček kromě týmového bodování je v popředí kanadského bodování i v celé lize?

Ne, naopak. Myslím si, že k tomu postupně dospěl. Je to výborný hráč a teď už se s druhou ligou seznámil. Bude i nadále dominovat.

Zmíním ještě jedno jméno útočníka vašeho týmu. Lukáš Endál si vysloužil svými výkony i krátkodobou výpomoc v první lize v rezervním týmu Pardubic. To je asi docela ztráta.

Jasně, že je. Ale my máme takových hráčů více. Máme zatím luxus, že opravdu můžeme zapojit víc hráčů. Když s námi není Lukáš, může ho nahradit další útočník. My jsme výpomoc Pardubicím přivítali s radostí a je vidět, že Lukáš Endál tam přijel výborně připravený. V této chvíli jsme jim vyhověli a prodloužili jeho výpomoc v Pardubicích ještě na dalších čtrnáct dní.

Zdá se, že se vám před sezonou povedlo ideálně složit celý kádr.

Asi ano, ale ještě se pořád rozvíjíme. Myslím si, že kluci náš systém vzali za svůj, přijali i nás trenéry. Také na náš styl koučování si musí zvyknout. Udělali jsme samozřejmě v týmu i hře pár změn, ale mám takový dojem, že kluky to baví. I tak se pořád díváme ještě dál.

Je ve třetí nejvyšší hokejové soutěži hodně znát, když ji přijde hrát hokejista, který dorazil z vyšší soutěže? Například Filip Vlček hrál v minulé sezoně za Slavii první ligu, obránce Karel Plášil ještě nedávno dokonce extraligu.

Je to vidět, ale hlavně pro ty kluky je to těžké. Protože druhá liga je specifická, takže se s tím musí srovnávat. Je něco jiného hrát třeba i přípravu proti těžším soupeřům a pak najednou vstoupíte do reality a přijedete do Hronova. Je až obdivuhodné, že se takoví hráči na podobné zápasy dokážou dobře připravit.

V Hronově jste vyhráli 10:3. Jednoznačně. To byl opravdu až takový rozdíl?

To nebylo ani tak o čísle. Možná to číslo mělo být o hodně vyšší.

Vy jako trenér, který s druhou ligou zatím žádné zkušenosti neměl, jste se v ní už naučil pracovat?

Ještě se seznamuji. (usmívá se)

Výsledky máte na startu sezony dobré, tým kvalitně poskládaný. Pořád tedy platí, že má Tábor postupové ambice?

Pořád máme začátek soutěže, tým se neustále nějak tvoří, takže bych teď o tom nechtěl vůbec mluvit. Například i proto, že jsme ještě s nějakými celky vůbec nehráli. Soutěž je úplně jiná než loni, kdy se to hrálo víc „oblastněji“. Teď narazíme na týmy, se kterými jsme se ještě nikdy nepotkali, já už vůbec ne. Kluci uvidí takové soupeře úplně poprvé, takže tu máte i úplně jiný hokej. V minulé sezoně se Tábor potkal šestkrát i vícekrát v sezoně s Pískem, Příbramí či s Klatovy, ale přijde na řadu třeba Chomutov. Otázka postupu je i otázkou rozpočtu, připravenosti hráčů i týmu. Pořád jsme poloprofesionální tým, takže tam máme i kluky, kteří tréninky sotva stíhají z práce a podobně.

Jako Jihočech se mnou ale určitě budete souhlasit, že první liga by regionu slušela.

Když se podíváte na mapu, tak je to pro jihočeský hokej velký průšvih, že tu nemáme více takových týmů. Léta jsme tu například neměli ani extraligu, což není dobré.

V extraligovém Motoru se nyní potýkají s velkou marodkou. Nejednali jste spolu o případném vypůjčení některých vašich hráčů do Českých Budějovic?

S Jardou Modrým jsem domluvený, o naší nabídce ví. Třeba brankář David Gába je určitě ihned připravený Motoru pomoci. S Jardou jsme se bavili už o zápasu s Plzní, že naši kluci mohou kdykoliv přijet. Například by mohli za Budějovice naskočit útočníci Filip Vlček či Jiří Severa. Tito hráči by určitě Motoru pomohli. Ale teď už je to otázka spíš na Budějovice.

Jak se vám jako bývalému hráči i trenérovi Motoru kouká na současné trápení týmu?

Tohle je třeba otázka čtrnácti dnů, kdy může být všechno úplně jinak. Sezona je pokaždé jiná, parádně jim vyšel začátek, teď zase například prohrávají o jeden gól a ztratili hodně bodů doma, což se bohužel projeví. Pokud třeba za měsíc Motor krizi zvládne, tak ke konci sezony si na tohle období už nikdo ani nevzpomene.