Houpačka se zhoupla špatným směrem. Sokolov má komplikace v boji o play off

Tu se podařilo prolomit na začátku minulého týdne výhrou na ledě nováčka Kolína 5:4. Následovaly další dva venkovní zápasy před reprezentační pauzou. „Ještě nás do pauzy čekají dva těžké venkovní zápasy. Naším cílem je play off z jakékoliv pozice, proto věřím, že tahle vydřená výhra nás nakopne a dostaneme se zase na vítěznou vlnu,“ hlásal Tomáš Rohan, jenž dal v Kolíně dva góly, jednou asistoval a bodoval už v šestém utkání za sebou. Dohromady měl za posledních šest kol fantastickou bilanci 6+6.

Ovšem už ten první nedopadl dobře, doma Benátky nad Jizerou, Sokolov zdolaly 6:4. No a v sobotu v Ústí nad Labem to bylo stejné.

Postup do play off není jistý

Baník tak prohrál sedmý z posledních osmi zápasů. Komplikuje si tím situaci s postupem do play off. Boj o postupovou dvanáctku do předkola se ještě více vyrovnává. Desátá Slavia má jednobodový náskok před Sokolovem a Benátkami nad Jizerou. Třinácté Ústí nad Labem se jim přiblížilo na dva body a čtrnáctý nováček Kolín na tři.

V Ústí už v páté minutě Baník prohrával 3:0 a Cichoně v brance střídal Neužil. Načež zabral a vyrovnal. Jenomže na konci druhé části, během 111 sekund dalo Ústí další tři branky. „Zápas, který jsme prohráli v šesti minutách,“ shrnul sokolovský trenér Tomáš Hamara. „Nesmíme dostávat takhle laciné góly.“

„Výpadky na začátku zápasu a na konci druhé třetiny nás stály velice důležité body,“ připojil útočník Jakub Vrána.

Duel v Kolíně, jímž protrhli pětizápasovou šňůru porážek, se neobešel bez dramatu. Baník vedl díky dvěma gólům Tomáše Rohana z úvodního dějství a brankám Šika, Švece a Kverky v rozmezí 85 sekund v 35. a 36. minutě už 5:0, ale nakonec se ještě bál o výsledek. Po trefách Šafránka, Petržilky a Němce snížil v čase 56:55 na rozdíl jediného gólu v přesilové hře Jankovský.

„Zápas hodnotíme kladně, protože přivézt tři body z Kolína je parádní práce. Samozřejmě podle vývoje utkání byl ten závěr až zbytečně moc dramatický. Ale jsme rádi za tři body, těch si vážíme a konečně jsme protrhli tu naši sérii. Byli jsme šťastní, že jsme to udrželi,“ uvedl trenér Baníku Tomáš Hamara.

V Benátkách začal Baník dobře, v čase 2.11 minuty otevřel skore Pohl. Ovšem ještě do konce první třetiny vedení promrhal a následně Benátky odskočily až na 4:1. „Dali jsme rychlý gól, po kterém jsme byli docela ve hře. Inkasovali jsme ale lacinou branku, kdy po naší hrubé chybě soupeř využil přesilovou hru. Prohrávali jsme 1:2 a my se z toho sesypali. Obdrželi jsme gól na 1:3, následně těžký vstup do druhé třetiny, kdy jsme dostali čtvrtý gól po laciné chybě ve středním pásmu,“ popisuje kouč Hamara.

Nepomohla výměna gólmanů

V té chvíli vystřídal v brance Baníku Neužila Cichoň a zdálo se být zaděláno na drama. Dvěma slepenými góly se Sokolov vrátil do zápasu, ale. „Tlačili jsme, ale nejsme až tak důrazní, puky se k nám neodrážejí a štěstí nemáme. Soupeř poté jednou střelou od modré čáry zvýšil na 5:3. Při přesilové hře jsme snížili na 4:5, power play už je riziko. Musíme hrát celý zápas, ne jen pětiminutové či desetiminutové úseky,“ míní sokolovský trenér.

„Byl to víceméně vyrovnaný zápas, kdy rozhodly maličkosti. Rozhodně nám chyběla větší důslednost v obraně a lepší zakončení v útoku,“ přidal útočník Jaromír Kverka.