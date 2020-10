Sokolovští hokejisté do třetice doma, v sobotu hrají s Prostějovem

Baník je v průběžné tabulce pátý, k čemuž pomohla i pondělní výhra nad Benátkami 5:1. Ale v úterní předehrávce 7. kola podlehl doma Frýdku-Místku 1:5 a promarnil šanci posunout se z třetího místa do čela tabulky.



K výrazné výhře nad Benátkami nad Jizerou pomohl největší měrou, čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci, Martin Kadlec, který ve 34. minutě zvýšil už na 5:0. Dvakrát se trefil Michal Gut. Na všech se podílela formace Kadlec, Gut, Šik.

„Kluci z Kadaně se výborně známe, výborně se doplňujeme, hrajeme v pohybu, dáváme si puky do hokejky, což je pro soupeře těžké. Zatím nám to funguje a snad to půjde tak dál,“ vysvětloval v rozhovoru pro klubový web střelec Martin Kadlec.

Podle něj si zápas tým usnadnil sám. „Tím, že jsme se brzy dostali do vedení. Potom už pro nás zápas nebyl těžký, spíš jsme si vývoj zodpovědným výkonem hlídali a zaslouženě vyhráli.“

S Frýdkem-Místkem to byl úplně jiný zápas. Do vedení se dostali hosté v 23. minutě, kdy Šedivý využil přesilovou hru. Za 167 sekund sice vyrovnal také v početní výhodě Otakar Šik, ale v čase 43:19 vrátil hostům vedení Veselý. Výsledek ještě pojistili Mikulík, který se prosadil ve vlastním oslabení, a Šedivý s Veselým. Ti se shodně trefili v přesilovce pěti proti třem.

„Ve třetí třetině jsme odpadli, byly tam zbytečné fauly, které takto kvalitní soupeř dokáže potrestat, a už jsme se z toho nevzpamatovali,“ míní sokolovský trenér Tomáš Hamara. „Je to pro nás trochu kruté, za dvě třetiny jsme si zasloužili trochu přívětivější výsledek. Měli jsme i šance, které jsme neproměnili, a hosté to poslední třetinu výborně zavřeli, počkali si, dali góly a nepustili nás do ničeho.“

Po středečním volnu a včerejším a dnešním tréninku: „V sobotu jdeme porazit Prostějov,“ dodává trenér Tomáš Hamara.