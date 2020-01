Sokolovští hokejisté zůstávají poslední. Vzdaluje se jim i Kadaň

Baníku přitom využitá přesilovka vynesla vedení, to když se v 5. minutě trefil po souhře Jaromíra Kverky s Martinem Osmíkem střelec Tomáš Rohan.

„Jak jsme nastoupili do dnešního zápasu, tak nastupujeme do každého domácího utkání. Byli jsme lepším týmem po celou první třetinu,“ pochvaloval si trenér domácího týmu Karel Mlejnek pro klubový server Baníku.



Z pohledu sokolovského kouče byly pro další vývoj hry klíčové přesilové hry jeho týmu v úvodu druhé třetiny.

„Tam jsme si moc příležitostí a zakončení nepřipravili, což náš tým trochu vyvedlo z rytmu. Soupeř toho dokázal využít nejen využitou přesilovou hrou, ale i gólem, který si myslím, že bychom dostávat neměli, když jsme prohráli bruslařský souboj,“ všiml si Karel Mlejnek.

Zpátky do hry se Baník dostal znovu v polovině zápasu, kdy po zásazích prostějovského dua Petr Chlán, Tomáš Divíšek mezi 30. a 32. minutou vrátil na tabuli nerozhodný stav Martin Osmík.

„Předváděli jsme výkon jako v první třetině. Nemůžu říct, že první dvě třetiny byl soupeř lepší, to rozhodně ne. Třetí třetinu nakonec rozhodla jedna vstřelená branka, což jsme všichni tak nějak tušili, že to bude o jednom gólu, který rozhodne. A nakonec se to potvrdilo,“ říká sokolovský trenér.

O branky hostů se postarali ve 49. minutě znovu Tomáš Divíšek a o pět minut později Dominik Hrníčko.

Po výhře 4:2 na ledě posledního Sokolova se desátý Prostějov přiblížil v tabulce jihlavské Dukle na rozdíl bodu. Ta totiž v posledním kole bojů o předkolo play off prohrála po samostatných nájezdech na hřišti předposlední Kadaně 2:3. Sedm bodů ztrácí na Jestřáby s dvěma zápasy k dobru jedenáctá Třebíč, která zvítězila v Benátkách nad Jizerou 6:2.