Speciální trénink sokolovských hokejistů: pomoc na olympiádě mládeže

Vyrovnané utkání rozhodl v poslední minutě prodloužení Kverka. Vítězství bylo zasloužené, Baník vystřelil na branku soupeře 61krát a přestřílel jej více než dvojnásobně.



Možná k tomu pomohl i speciální trénink sokolovských hokejistů, řada hráčů během pátku dobrovolně pomáhala při navážení sněhu na běžecké tratě v okolí Božího Daru tak, aby byly připraveny na závody v rámci olympiády dětí a mládeže.

„Je to zápas o šest bodů. Musíme zregenerovat a jednoznačně jít pro vítězství. Nic jiného neexistuje,“ burcoval před utkáním Jaromír Kverka. Sám šel příkladem. Půl minuty před koncem druhé třetiny, proměněným trestným střílením, vyrovnával na 2:2 a osmnáct sekund před koncem prodloužení vyrazil podél trestných lavic a bekhendovou střelou rozhodl o dvou bodech pro Baník.

Už v předchozím utkání s Ústím, které Baník vyhrál 4:1, byl Kverka vůdčí osobností. Navíc měl na prsou kapitánské céčko při neúčasti tradičního kapitána Tomáše Rohana. „Vypsal jsem kuřata. Protože bývalý kapitán tady nasliboval hory doly a zatím nic nepřinesl,“ vyprávěl klubovému webu se smíchem nový kapitán a pokračoval: „takže jsem se snažil kluky motivovat a příští týden ve čtvrtek budou grilovaná kuřata,“ sliboval pohoštění do kabiny útočník s bezmála stovkou startů v extralize.

Přitom se duel s Ústím nevyvíjel pro Sokolov dobře. Do 46. minuty drželo Ústí těsné vedení a domácí borci brankáře Stahla ne a ne překonat. Až poté se to podařilo Matějovi Zadražilovi a následně Baník přidal další tři branky. „Začátek byl takový unavený, nejezdily nám nohy. Šlo o pátý zápas v devíti dnech, takže už to bylo znát, že to nebylo takové tempo. Čekalo se, kdo udělá první chybu, tu jsme udělali my, ale podařilo se to zvrátit,“ popisoval nejproduktivnější hráč Baníku.

„Panuje velká spokojenost. Úvod utkání nebyl pro nás ideální. Ale jsem strašně pyšný na tým, že to takhle ve třetí třetině otočil,“ říkal Jaromír Kverka. A to samé platilo i po duelu s Kadaní.