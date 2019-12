Zadražil trefil v Třebíči body pro Sokolov až v prodloužení

Hokej

Zvětšit fotografii ilustrační foto | foto: Václav Šlauf, MAFRA

dnes 9:15

Dva body za vítězství v prodloužení 4:3 vezou hokejisté prvoligového Sokolova z Třebíče díky trefě Matěje Zadražila v 65. minutě. Baníku se vydařil vstup do zápasu, do vedení se dostal už ve 3. minutě, kdy hrubku v rozehrávce domácí obrany využil Jakub Vrána. „Připouštím, že to byla dost šťastná branka,“ uvedl sokolovský trenér Karel Mlejnek po utkání pro web domácího klubu.

Duel v Třebíči podle Mlejnka provázelo hodně trestných minut. „V nich jsme bohužel inkasovali dvě rychlé branky, díky kterým domácí vyrovnali stav,“ připomíná sokolovský kouč. Oslabení byla podle Mlejnka ostatně zlomovým bodem sobotního utkání 33. kola Chance ligy. „Domácí měli ze hry více právě díky přesilovým hrám a rychlému forčekingu. Ale my jsme i tak hodně oslabení ubránili dobře, tohle bylo i klíčové k zisku dvou bodů,“ míní trenér Baníku. „Kluci si musí uvědomit, že bez střelby to nepůjde. Musíme být důraznější u branky. Ve třetí části jsme sice šli do vedení díky další početní výhodě, ale po individuální chybě jsme nechali soupeře vyrovnat. V prodloužení jsme v přesilové hře měli snad jen jednu střelu na branku, za což jsme pak byli potrestáni,“ uvedl k utkání Martin Sobotka, trenér Horácké Slavie Třebíč. V dalších bojích o předkolo překvapila poslední Kadaň, která zvítězila 6:3 v Prostějově a na stadionu soupeře uspěla po dlouhých 397 dnech. Jediný úspěch domácích pak zaznamenaly Benátky nad Jizerou, které přetlačily Ústí nad Labem 5:4 v prodloužení blafákem veterána Radka Dudy. V nadstavbové části první ligy o pořadí v play off porazili hokejisté Havířova 3:1 Přerov, kterému v předchozích čtyřech zápasech podlehli. Přerov promarnil šanci vystřídat na druhém místě Litoměřice, které mají stejně bodů, ale utkání k dobru.