Famózní obrat hokejistů Sokolova přinesl pátou výhru v řadě

„Věřili jsme až do konce, že s tím výsledkem zvládneme něco udělat, že ten gól dáme a že i vyrovnáme. Že se to podařilo až šest sekund před koncem, to byla ta největší odměna,“ pochvaluje si sokolovský trenér Tomáš Hamara. „Vnitřní síla je výborná, v týdnu jsme otočili už druhý zápas, což určitě není náhoda. Jsem rád, že jsme vydřeli dva body. Je vidět, že ti kluci jsou vážně silní. Já si toho moc cením a obdivuju je. Je to naše největší zbraň, že se dokážeme spojit a makat až do konce.“

Porubě v 7. minutě získal vedení Fin Korkiakoski a ještě v první třetině zvýšil v přesilové hře Hudeček. Po 114 sekundách v další početní výhodě upravil Endál už na 3:0. V polovině utkání sice snížil obránce Pohl, na konci druhé části vrátil Porubě tříbrankový náskok Kanko.

„V prvních dvou částech jsme se nechali vylučovat a soupeř to potrestal. Kluci bojovali a už ve druhé třetině si vytvořili nějaký souvislý tlak,“ míní Hamara.

Baník pak předvedl obrat. Ve 47. minutě jej načal Vracovský, v čase 58:49 využil přesilovku Pohl a šest sekund před koncem třetí třetiny vyrovnal Osmík. Nastavení ukončil po devíti vteřinách Vracovský.

„Ne každému se podaří odvézt dva body z Poruby. Pro nás je to super vítězství a jsme za to moc šťastní. Já děkuju všem hráčům za tu bojovnost a nasazení, že až do konce jsme do toho šli naplno. Kluci tomu šli naproti a ten bod jsme si zasloužili určitě,“ dodává sokolovský trenér Tomáš Hamara.