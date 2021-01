Sérii pěti vítězství sokolovských hokejistů přerušily dvě porážky v řadě

Litoměřice proti Sokolovu do 23. minuty získali vedení 3:0. V první třetině se trefili Miškář s Jindrou a na začátku druhé části skóroval opět Miškář. Ještě v prostředním dějství Baník snížil na rozdíl jedné branky, když přesilovou hru využil Rohan a potom se prosadil Švec. Ve 44. minutě zvýšil Jánský na 4:2 a hosté za 69 sekund zkorigovali výsledek díky Švecovi.



„V první třetině jsme prvních deset minut nebyli schopni se dostat do tempa, soupeř nás překvapil velice rychlým přístupem a aktivitou, měl velice dobrý pohyb a my všude byli o krok později. Po první třetině 2:0 a to ještě můžeme děkovat Oldovi Cichoňovi, na začátku druhé třetiny jsme dostali na 3:0, pak jsme se trochu zvedli, dali na 3:2, hodně jsme tlačili. Ale asi rozhodující byly neproměněné šance ve druhé třetině,“ hodnotil duel sokolovský kouč Tomáš Hamara.

Jihlava bodovala popáté v řadě a počtvrté při této šňůře vyhrála. Domácí Sokolov sice už po 59 vteřinách dostal v oslabení do vedení Marek Švec, ale za půl minuty vyrovnal v pokračující přesilovce Tomáš Čachotský. Stav otočil v další početní výhodě Jiří Fronk, který v zápase skóroval dvakrát.

Zápas se rozhodl v přesilových hrách, v nichž Jihlava dala čtyři góly. „Využila našich chyb a zbytečných faulů, co jsme dělali. Další věcí bylo, že jsme za vyrovnaného stavu nevystřídali správně,“ uvedl trenér Baníku Tomáš Hamara.