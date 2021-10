Jihlavský kouč po výhře na Slavii: Konečně náš výkon snesl nějaké měřítko

Během nich z deseti střel hned čtyři pustil za svá záda, dovolil hostům z Vysočiny odskočit do pohodového náskoku 4:0 a poté střídal.

„Musím Dukle pogratulovat, zaslouženě vyhrála. My jsme měli velmi špatný vstup do zápasu a pak jsme v tom už jenom pokračovali,“ přiznal otevřeně trenér Slavie Jiří Veber. „Fakt jsme hráli špatně a je to škoda, protože přišla slušná návštěva (1 220 diváků – pozn. red.). Chtěli jsme fanoušky nalákat na další zápasy, ale bohužel náš přístup byl špatný.“

To hostující Dukla si nemohla stěžovat. Při utkání, které se hrálo v retro dresech, se během úvodní třetiny postupně do listiny střelců zapsali Daniel Kowalczyk, Peter Lichanec, Jakub Illéš a Matěj Zadražil.

„Přitom na Slavii jsme jeli s velkým respektem, protože jsme moc dobře znali její postavení v tabulce, výkony a spoustu gólů, které dávají,“ přiznal jihlavský trenér Karel Nekvasil.

Jenže tentokrát se domácí začali prosazovat až příliš pozdě. Dva ze svých tří gólů si schovali až do třetí třetiny, kdy snižovali na 2:5 a 3:6.

Dukla si však i díky dvěma brankám Filipa Semana – jenž se v utkání blýskl 4 kanadskými body (2+2) – náskok sebrat nenechala a zvítězila 7:3.

„Hráli jsme zodpovědněji a lépe než doma proti Litoměřicím,“ připomněl Seman středeční porážku 3:5. „Měli jsme štěstí, že se nám podařilo využít první dvě přesilovky, i v dalších jsme pak dali nějaké góly a i zbytek utkání jsme dokázali zvládnout docela slušně,“ doplnil pětatřicetiletý forvard.

Dukla nakonec využila hned čtyři početní výhody. „Konečně náš výkon snesl nějaké měřítko,“ pochvaloval si Nekvasil. „A konečně jsme taky dali góly, protože s tím jsme se v posledních zápasech trápili.“