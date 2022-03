Největší úspěch prostějovského hokeje za dvacet let. I přes výprask

V každém případě, kdy Hanáci v sérii prohráli, obdrželi minimálně pět branek. V posledních dvou špílech dokonce osm. V neděli se jim hrubě nevyvedla první perioda. Po čtvrt hodině hry prohrávali už 0:6, což vystřídáním odnesl gólman Bláha. Marná sláva. Jeho nástupce Martin Altrichter inkasoval necelé dvě minuty po svém nástupu na ledovou plochu a Vsetín první třetinu opanoval výsledkem 7:0.

„Katastrofální, ostudná třetina, již jsme nikdo ještě nezažil. Alespoň já ne za pětadvacet let trénování,“ hodnotil kouč LHK Jestřábi Prostějov Aleš Totter. „Cítili jsme se hrozně. Ale dobrá zkušenost. Bylo to asi vyústění sezony, stáli jsme kvůli covidu. Měli jsme spoustu dohrávek, předkolo, náročné čtvrtfinále. Dostihla nás zranění. Tým je úzký. Nemůžeme hrát v semifinále s útočníky na beku a v patnácti lidech. Ale nevymlouváme se.“

V prostřední části sice z přesilovky snížil svým patnáctým gólem sezony Martin Novák, na něhož za dvě minuty navázal Jan Kloz, ale poslední slovo si vzali znovu domácí. „Jakž takž jsme se vzchopili. Za to klobouk dolů před hráči,“ povídal Totter. Ve třetí třetině uzavřel skóre z přesilovky Luboš Rob, nejproduktivnější hráč základní části Chance Ligy.

Prostějovským začíná posezonní dovolená. „Včerejší porážka nesmí zanechat pachuť za celou sezonou. Jsem hrdý na celý tým. Loni jsme touhle dobou měli čtyři hráče, neměli jsme kostru týmu. A nám se povedlo uhrát semifinále,“ podotkl Totter.

Skutečně. Na svůj počin mohou být Prostějované hrdí. Od jejich postupu do druhé nejvyšší soutěže v roce 2014 se do semifinále dostali poprvé. „Největší úspěch za posledních dvacet let. Klobouk dolů před všemi v klubu. Semifinále není náhoda. Charakterem a soudržností jsme se dostali až sem,“ pravil hrdě Totter. „Protočili jsme málo hráčů. To, že jsme do týmu moc nehrabali, považuji za naše nejlepší rozhodnutí. Pokud zůstane kostra a tým se vhodně doplní, troufnu si tvrdit, že mančaft může hrát příští rok o vítězství v první lize. Samozřejmě bude záležet na financích a sponzorech,“ dodal.

Teď bude také klíčové uzdravení všech hráčů. „Například Petr Krejčí tu minulé pondělí odehrál dvě třetiny, kousl se. A pak mu přišly výsledky z nemocnice a nesmí 90 dnů sportovat. Všichni hráči se obětovali,“ prozradil Totter.

A Vsetín? „Zaslouženě vyhrál. Má velkou šanci dostat se do extraligy. Fanoušci, co tu jsou, jsou extraligoví,“ míní prostějovský kouč.