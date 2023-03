Do předkola play off první ligy vstoupily vítězně Jihlava a Přerov

Hokejisté Jihlavy a Přerova vstoupili úspěšně do předkola play off první ligy. Loňský šampion druhé nejvyšší soutěže Dukla vyhrála v Praze nad Slavií 3:2 a přerovští Zubři zvítězili ve Frýdku-Místku 5:2. Jihlava a Přerov mohou série na dva vítězné zápasy rozhodnout v neděli doma, v pondělí by hostily i případné třetí duely.