Jihlava a Přerov jsou ve čtvrtfinále první ligy, Slavii a Frýdku končí sezona

Jihlava v pátek v pražském Edenu zvítězila 3:2 a v Pelhřimově ji dostal v čase 24:48 do vedení Patrik Miškář, který překonal gólmana Romana Málka bekhendovou střelou. Po čtyřech minutách třetí třetiny sice vyrovnal obránce Dušan Žovinec, ale v čase 49:51 rozhodl střelou z pozice mezi kruhy Tomáš Havránek.

Přerov v prvním utkání vyhrál na ledě soupeře 5:2 a o postupu rozhodl v 29. minutě. Nejdříve překvapil gólmana Patrika Švancaru z levého rohu ze záporného úhlu Daniel Indrák a za 26 sekund střelou z levého kruhu zvýšil Jan Süss.

V 56. minutě se prosadil podruhé v utkání Indrák a výsledek pečetil 46 sekund před koncem při power play do prázdné branky Jiří Goiš. Brankář Michal Postava udržel díky 23 úspěšným zákrokům čisté konto.

Čtvrtfinále začne ve středu

Čtvrtfinále play off začne ve středu a hrát se bude na tři vítězné zápasy. Vítěz základní části Třebíč se utká s Přerovem a druhý Vsetín s dalším postupujícím týmem z předkola Jihlavou. Už po základní části bylo jasno o dvojicích Poruba - Zlín a Prostějov - Litoměřice.

O postup do semifinále se bude hrát od středy 8. března na tři vítězné duely. Pro postup do finále a k triumfu v druhé nejvyšší soutěži a tím spojenému postupu do baráže o extraligu se 14. celkem nejvyšší soutěže už budou potřeba čtyři výhry.

HC Dukla Jihlava : HC Slavia Praha 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Góly:

24:48 Miškář (T. Havránek)

49:51 T. Havránek (Karabáček) Góly:

44:00 Křepelka (Kulda) Sestavy:

Beran (Chaloupek) – Kolář, Haman, Bilčík, F. Kočí, Vala, Dundáček, A. Dvořák – Harkabus (A), Skořepa (C), Karabáček – T. Havránek, Miškář, Šik – Chlubna, Handl, Pořízek – Cachnín, Křehlík, V. Brož. Sestavy:

Málek (Pittr) – Klikorka, Matyáš, Žovinec, Křepelka, Hejda (A), Szathmáry, Barák (A) – Strnad, Žejdl (C), Kulda – Všetečka, Kern, J. Brož – Mrňa, L. Stehlík, Krliš – Labuzík, Havrda, Simon. Rozhodčí: Zavřel, Zubzanda – Thuma, Pěkný Stav série: 2:0