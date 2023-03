Mám smíšené pocity, v play off ale přeji Vsetínu, říká Melenovský

„Mám smíšené pocity, ale ve vzájemné sérii přeji Vsetínu. V Jihlavě jsem vyrostl, ale potom, co se tam v létě událo vůči mně, je mi hodně vzdálená,“ připomněl dvojnásobný extraligový šampion loňský nečekaný vyhazov od kormidla extraligových dorostenců Dukly, po němž se uchytil jako trenér ligového dorostu Vsetína.

Ještě je ve vás hořkost z předčasného konce v Jihlavě?

Je to za mnou. Hodil jsem to za hlavu. Ale lidi, kteří stáli za mým odchodem, nemůžu vidět. Dokud budou v Dukle, můj případný návrat nepřipadá v úvahu.

Z Jihlavy do Vsetína je to docela daleko. Jak jste se ocitl na Lapači?

Dcera si vzala Petra Lichance, který v létě přestoupil do Vsetína. Pak tady začal hrát syn. Jezdil jsem se na něj dívat. S Petrem Neumannem (jednatel klubu) a Radimem Tesaříkem (sportovní manažer) jsme se bavili o hokeji a za čas jsme si plácli. Líbí se mi, jak se ve Vsetíně hokej dělá. Jakou mají vizi. Všichni dělají maximum, aby klub posunuli tam, kde kdysi byl. Navíc s Radimem máme k sobě blízko, hráli jsme spolu ve třech týmech, ve Zlíně získali titul. Je to dobrý chlap, i to hrálo roli, stejně jako blízkost rodiny. S dorostenci máme velkou šanci postoupit do extraligy.

Áčko teď čeká třetí série s Jihlavou v řadě. Vznikla mezi kluby nějaká rivalita?

Ze strany Jihlavy není, ale ze vsetínské ano. Ambice jsou hodně vysoké a dvakrát s Jihlavou vypadli. Potřetí by to hodně bolelo.

Na obou postupech Dukly měl největší zásluhu brankář Žukov, který deptal vsetínské střelce. Souhlasíte?

Ano. Je to nejdůležitější post, který byl na straně Jihlavy. Brankář dělá v play off výsledek, teď je to opačně. Max bude pod tlakem, ale je to zkušený gólman a měl by to zvládnout.

Mění jeho pikantní přestup z Jihlavy do Vsetína zásadně situaci?

Hráči se navzájem znají. A kdyby se mělo dít vůči Maxovi něco nečestného, Vsetín má dostatek hráčů, aby ho dokázali ochránit a postavit se za něj. Kádry se od poslední série hodně proměnily, kromě Maxe přešel na druhou stranu i Petr. (Lichanec)

Závar před vsetínskou bránou v zápase proti Zlínu.

Je favoritem Vsetín, který skončil po základní části druhý, nebo Jihlava, která vyhrála tři ze čtyř vzájemných zápasů?

Je to hodně zrádné. Historie ukazuje, že když vyhrajete základní část, nebo jste hodně vysoko, nemusí to platit v play off. Kvalita je na vsetínské straně, ale to není všechno. Musí se přidat něco navíc.

Jakou roli bude hrát fakt, že Dukla hraje domácí duely v Pelhřimově?

Samozřejmě divácká podpora, kór v play off, je obrovsky znát. Pelhřimov ale není daleko a Vsetín je atraktivní soupeř, takže snad přijde hodně lidí. Play off je svátek hokeje a zaslouží si to. Na Vsetíně plno bude. Lidé tady žijí hokejem. Rozebírá se v každé hospodě. Jihlava není oblíbený soupeř Vsetína, ale nejde, aby s ní donekonečna vypadával.

Koho favorizujete v play off Chance ligy?

Jsem hodně zvědavý na Třebíč, Porubu a samozřejmě Vsetín. Tyhle tři týmy by to měly dotáhnout daleko. Rozhodující bude momentální forma a zdraví. Vzduchem lítají nemoci, nedávno nám v dorostu lehlo několik hráčů.

Jako jediný proklamoval postupové ambice Zlín. Překvapilo vás, jak od titulu v roce 2014, který jste také slavil, klub upadl?

Strávil jsem ve Zlíně čtyři a půl roku. Je to velký pád, ale ten zažil také Vsetín a vrací se. Zlín to má podobně. Čekalo se od něj více, že bude hrát nahoře. Jak sezonou procházeli, tak teď jde jejich výkonnost nahoru, ale mezi favority ho nevidím.

Co říkáte na model baráže mezi vítězem Chance ligy a posledním z extraligy?

Líbil by se mi přímý postup a sestup. Takhle to není spravedlivé, když jeden hraje celou sezonu špatně. Baráž neukazuje dlouhodobou výkonnost.

Má vůbec vítěz Chance ligy reálnou šanci proti odpočinutému Kladnu s Jágrem v zádech?

Šance je vždycky. Pro Kladno je to zrádné. Budou mít 40 dnů bez soutěžního zápasu v plném nasazení, přáteláky je nenahradí a nemusí se do toho dostat. Hodně bude záležet, jak načasuje formu proti vítězi první ligy, který bude nabuzený.