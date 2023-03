Chceme se předvést hned. Led pod námi musí hořet, říká třebíčský trenér Pokorný

Předkolo vám za soupeře určilo Přerov, co byste na adresu jeho hráčů mohl říct?

Vybírat se nedalo. Vlastně jsme měli jen tři možné varianty, buď Přerov, Slavii Praha, nebo Frýdek. Každý z těch týmů má přitom svoje přednosti.

V případě Přerova jsou to které?

Hraje důsledný hokej, dobře v obraně. Navíc má v Michalu Postavovi jednoho z nejlepších brankářů soutěže. Stačí se podívat třeba právě na předkolo. S Frýdkem zvládl Přerov postoupit ve dvou zápasech, přičemž inkasoval jen dvakrát.

I Třebíč se ale může pochlubit skvělým brankářem. Pavel Jekel navíc právě v souboji se Zubry nedostal gól ve třech posledních vzájemných zápasech...

To je pravda, už mě na to někdo upozorňoval. Celkově při těch našich vzájemných soubojích padalo málo gólů. Tedy kromě toho prvního, ve kterém jsme prohráli 2:5. Pamatuju si, že hned čtyřikrát se soupeř trefil při přesilovce.

Každopádně něco napovědět vaše předchozí vzájemné bitvy můžou, nebo ne?

Teď to bude úplně jiná soutěž. Však se podívejte třeba znovu právě na už zmiňované předkolo Přerova s Frýdkem. V základní části nedokázal Přerov vyhrát ani jednou a teď v klidu hned dvakrát za sebou.

A zatímco váš soupeř hrál, vy jste mohli s týmem aspoň trochu odpočívat. A hlavně pilovat taktiku...

Škoda, že Přerov nehrál ještě v pondělí. (směje se) Ale to už bychom chtěli moc. Jasně, může to být naše výhoda, ovšem nemusí. My sice budeme silní, jenže oni jsou zase díky předkolu ve větším tempu.

Třebíčští hokejisté se radují z gólu.

Poprvé v historii ovládla Třebíč základní část, nicméně poslední dva zápasy jste prohráli. Berete to jako varovný signál?

Rozhodně to není příjemné, v tom s vámi souhlasím. Vždycky chci vyhrát každý zápas, ale prostě v tomhle případě hlava nefungovala, jak měla. Na hráčích to bylo patrné. Nicméně věřím, že právě díky týdenní pauze jsme na to zapomněli a ve středu večer vyjedeme na led v ideálním rozpoložení.

Loni jste ovšem také začínali v sérii se Sokolovem jako jasný favorit, a přesto jste pak svoji roli nezvládli...

Tím spíš se z toho musíme letos poučit. S klukama se o tom samozřejmě snažíme mluvit co nejvíc, ale důležité bude to, co předvedou hned v úvodním zápase. Prostě od prvního vhazování pod nimi musí hořet led.