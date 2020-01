Kvůli roli lídra jsem přišel, říká chomutovský útočník Stloukal

„Naše cíle jsou jasné,“ hlásí forvard, který se s Nitrou stal slovenským šampionem a Piráty posílil v létě coby import z karlovarské Energie. V jejím dresu dosáhl na prvoligový i kariérní osobák v sezoně 2017/18, tehdy ve 48 zápasech posbíral 38 bodů (19+19). Teď jich má ve 40 utkáních už 40 (20+20).

Jsou si ty sezony podobné?

V Karlových Varech byla taky povedená, navíc zakončená postupem. Ale měl jsem tam jinou roli než v Chomutově. Hráli jsme trošku míň než první lajna, v Energii se to opíralo o Tomáše Rachůnka, Standu Balána a tak dále. Byli jsme trošku v pozadí, i když jsme taky bodovali. Tady je to v podstatě na nás, na mně, Pitulem nebo Rudovském, abychom to táhli dopředu.

Vyhovuje vám tahle role?

Proto mě sem i brali. Jsem za ni rád, odvádím maximum, co můžu. Nejsem nervózní z toho, že mám mančaft táhnout – naopak i to rozhodlo, že jsem na nabídku kývl. Šel jsem sem s tím, abych byl lídr, což se snažím plnit každý zápas. Čekají se ode mě body a v důležitých zápasech musím pomoct i gólově.

V loňské extralize jste za Karlovy Vary tolik nebodoval, proč?

Zkraje sezony jsme hráli, jak jsme při postupu končili, pak přišli noví hráči a rozhodilo se to. Já pendloval mezi třetí čtvrtou lajnou a s tím menším icetimem je těžké něco využít. Bodově to nebylo úplně nejlepší.

Jak jste se do Chomutova dostal?

Po konci v Karlových Varech, který jsem nečekal, jsme sháněli něco v extralize. Byly nějaké náznaky, ale nic konkrétního. Zaměřil jsem se tak na zahraničí, bylo to skoro před podpisem na severu, zemi konkretizovat nechci, sešlo z toho. A ozval se Chomutov. Skoro začala sezona, všichni šli na led a já byl rád, že jsem někde a nesedím doma.

Proč vás tedy v Energii nechtěli?

Nevím. Byli jsme domluvení, že budu pokračovat, trenér Pešout se pak rozhodl pro jiné hráče. Skončilo nás víc, všichni jsme na sebe koukali, jak je to možné, protože jsme byli dohodnutí. Ta sezona 2018/19 od nás nebyla špatná. I když jsme play off v extralize neudělali, baráž jsme nehráli, což byl cíl. Ale rozhodli se takhle, já to respektuju.

Chomutov málem zkrachoval, nakonec složil nový tým. Cítil jste to jako výzvu?

Ano. Mančaft je úplně nový, je to restart pod novými majiteli. Peníze chodí, kdyby ne, odrazí se to do kabiny. Předem jsem si sháněl hodně informací, kdo klub převezeme, jak to bude fungovat. Tým vypadá dobře, hrajeme bruslivý agresivní hokej. Máme pár zkušených kluků jako ve Varech, ale i mladé, protože Chomutov má výbornou mládež. Je tady budoucnost.

Vy osobně chcete ukázat svými výkony klubům v elitní soutěži, že na extraligu máte?

Určitě. Už před sezonou jsme si řekli, že chceme být v top 3. Když není baráž, je postup pro prvoligové týmy jednodušší. Budeme se snažit udělat maximum pro tohle město, pro tenhle klub. Ve Varech jsme si sedli v lajně i týmově, šli jsme za postupem, a úspěch chci i tady.

Cílem je tedy postup?

Nepřišel jsem do Chomutova, abych hrál jen 1. kolo play off a jel domů. Myslím, že od toho jsme tady všichni. I trenér Buchal to řekl.

Miroslav Buchal vede tým od prosince místo Martina Štrby. Prospěla vám změna?

Ta rošáda přišla po derby v Litoměřicích, kde jsme strašně propadávali, dostali jsme osmičku a mohli klidně i víc, byla to katastrofa. Začalo se potom mluvit o nějakých změnách, ale nečekali jsme, že budou trenérské. Pana Buchala jsem předtím osobně neznal, není to velké jméno, ale šlapeme. Držíme spolu, partu máme výbornou. Jsme tady, abychom plnili svoji práci. Hrajeme za Chomutov, máme něco na dresu, za co bojujeme.