Budějovický Pýcha: nejdřív kapitán, teď rekordman. A chce postup

Přesilová hra, nahrávka od Jana Kloze, rána od modré a puk v síti. Pro autora přesné trefy a 23letého obránce Motoru Pavla Pýchu to však nebyl ledajaký gól. Tentokrát byl jiný, rekordní. Svou dělovkou si českobudějovický kapitán vysloužil svůj už 45. kanadský bod sezony. Víc jich nikdy žádný obránce v první hokejové lize nenahrál.

Pavel Pýcha navíc rekord překonal už ve 40. kole. Mezi obránci ho až doposud držel Jihlavský Jiří Říha, který v sezoně 2016/2017 za 50 zápasů získal 44 bodů.

„Poslouchá se to hezky,“ odpověděl s lehkým úsměvem Pýcha na otázku, jaké to pro něj je, být historicky nejlepším obráncem druhé nejvyšší soutěže. „Nikdo, ani já sám nečekal, že rekord padne hned na začátku ledna. Musím říci, že jsem se na to ani nijak nesoustředil, prostě jsem se snažil hrát, jak nejlépe umím. Neřešil jsem, jestli ten bod dám dneska nebo pozítří. Ale pocit je to teď fajn, přeci jen se to nepovede každý den,“ přiznal mladý hokejista, kterému před sezonou dali roli kapitána trenéři Motoru Václav Prospal s Alešem Totterem.

Pavel Pýcha (23 let) ● sezona 2019/2020 45 bodů (po 39 utkáních)

● 2018/2019 27 bodů

● 2017/2018 10 bodů

● 2016/2017 8 bodů

● 2015/2016 1 bod

Pozn.: počet bodů je ze základní části.

Po každém utkání trenéři na nástěnku do kabiny vyvěšují dané body u jednotlivých hráčů, takže blížící se překonání rekordu ani moc přehlédnout nešlo. „V posledních dnech mi to už připomínali i lidé z mého okolí,“ dodal.

Nejenže je budějovický obránce prvoligovým rekordmanem, ale Pavel Pýcha také spolu s Danielem Voženílkem z Litoměřic vládne sezonním statistikám. Se 45 kanadskými body je Pýcha nejproduktivnějším hráčem celé ligy. Čím to je, že se v této sezoně Pýchovi tak daří? On sám za tím vidí třeba i přesilové hry.

„Dáváme v nich o hodně více gólů než jindy. Sám hraju hodně, i z toho pramení body,“ pochvaloval si obránce s číslem dvanáct na dresu. „Pro něj jsou to skvělá čísla. Čenda (Přezdívka Pavla Pýchy, pozn. red.) je pracovitý hráč, jenž má stále velký potenciál. O všem svědčí, že už takhle mladý nosí kapitánské céčko. Ten ofenzivní potenciál měl vždycky. Je to hráč, který má dobré hokejové myšlení,“ řekl o obránci kouč Václav Prospal.

„Navíc mu záleží na tom, jak hraje tým, i to, jak hraje on sám. To, že by mohl mít tolik bodů v této fázi, asi nečekal nikdo. Každopádně proč ne. Je to pro něj odměna za to, co hokeji obětuje a dává,“ přidal Prospal chválu na Pýchovu adresu.

Byl to právě on, kdo v sobotu proti Litoměřicím začal obrat v utkání. Kapitán Motoru dal první gól svého týmu, když domácí prohrávali už 0:3. Ranou od modré se prosadil v přesilové hře.

„Možná to pro nás bude trochu nepříjemný soupeř. Ale spíš je to o tom, jak hrajeme my. Teď jsme nezačali vůbec dobře, oni měli na začátku hned tři přesilovky a dostali jsme góly, které bychom asi dostávat moc neměli,“ vrátil se Pýcha k samotnému zápasu se soupeřem, s kterým Jihočeši na začátku sezony prohráli 2:6.

V sobotu už se však podobný kolaps neopakoval. I proto si hráči mohli vychutnat pozápasovou děkovačku. Na jejím konci se ještě celý tým s novým nejproduktivnějším prvoligovým obráncem vyfotil a pak Pýchu z houfu spoluhráčů vystrčil Jakub Suchánek, aby si dal ještě jedno oslavné kolečko.

„Zatím musíme být se sezonou spokojení, přeci jenom máme jen tři porážky po základní hrací době po třiceti devíti zápasech. To je super číslo, ale u nás se všechno bude odvíjet od konce sezony. Na něj musíme načasovat formu,“ zdůraznil Pýcha. „Teď jsme sice otočili zápas z 0:3, ale tohle se nám může v play off přece jen vymstít. V těžších utkáních už nemusíme najít takové psychické a fyzické síly,“ varoval týmový kapitán, pro kterého je už teď současný ročník v jeho kariéře zlomový. I když Pýcha sám raději kouká na úspěch celého týmu.

„Až v dubnu se uvidí, jestli to bude zlomová sezona, nebo ne,“ usmál se nový rekordman, který může svou bodovou sbírku rozšířit už dnes. Motor od 17.30 hodin nastoupí na ledě v Chomutově.

Kapitán s trofejí Obránce a kapitán Motoru Pavel Pýcha drží v ruce puk, kterým dal gól v utkání s Litoměřicemi. To mu zajistilo 45. bod sezony a překonání rekordu první ligy. Foto: Archiv HC Motor České Budějovice