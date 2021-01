Poletín: Nějakému týmu bych letos ještě pomoct chtěl

Těšil se, jak si s jihlavskou Duklou zahraje prvoligové play off. A spraví si hořkou příchuť z loňského ročníku Chance ligy.

„Loni jsme stihli jen dva zápasy a play off jsme ani nedohráli,“ připomíná Michal Poletín covidem předčasně ukončený ročník. „Přitom nejen já, ale i většina ostatních děláme hokej pro to, abychom si mohli play off zahrát.“

Aktuálně to však vypadá spíš tak, že pro devětadvacetiletého útočníka sezona předčasně skončila.

Michal Poletín Hokejový útočník, křídlo, narozený 9. června 1991.

Je odchovancem pražské Slavie, nejvyšší soutěž si kromě ní zahrál také v Plzni, Chomutově, Zlíně a ve Vítkovicích.

V extralize nasbíral bezmála čtyři stovky startů a 120 kanadských bodů (73+47). * Poslední dvě sezony působil v prvoligové Dukle Jihlava.

Dukla na svém webu v pondělí oznámila, že v Jihlavě nebudete pokračovat. Jak vám ukončení smlouvy vysvětlila?

Myslím si, že v tom článku to pan Ščerban (jednatel klubu – pozn. red.) napsal jasně. Bohužel je nyní zraněno hodně obránců, klub potřebuje peníze na beka, který v úterý přišel (Filip Dundáček – pozn. red.). A z tohoto důvodu mi bylo oznámeno, že se mnou bude ukončena smlouva.

Co pro vás tento krok vedení jihlavského klubu znamená?

Především překvapení. Samozřejmě se nyní snažím najít něco jiného. Ale úplně jasno v současné chvíli nemám. A ta doba se krátí. Takže není to úplně příjemné období.

Zaskočilo vás, že v dané situaci nedošlo třeba k hráčské výměně s nějakým jiným klubem? Vás jako útočníka za nějakého obránce, třeba jen formou hostování?

Taky mi to proběhlo hlavou. Ale nic takového se mnou nikdo neřešil. Bylo mi oznámeno, že takhle si to Dukla přeje. Že je to důvod finanční, ne výkonnostní. Tak jsem to musel přijmout.

Možnost přestupů končí v neděli. Týká se vás tento termín i jako volného hráče?

Přesně tuto otázku jsem si zjišťoval. A bohužel, taky je to do konce ledna.

V průběhu aktuálního ročníku jste byl na hostování v extraligovém Zlíně. Nebyla by šance se přesunou tam?

Bohužel ne. S klubem jsem byl v určitém kontaktu, ale tam to nějak nevypadá.

Musíte si tedy najít něco jiného. Hledáte v Česku, nebo zkoušíte i nějaké zahraničí?

Upřímně doufám, že to bude Česko. Řeším extraligu, první ligu... Nic jiného se ani nehraje. Čekám na nějaké možnosti, s některými manažery jsem mluvil. Ale konkrétní odpověď nemám. Doufám, že se to do konce týdne nějak změní. Zahraničí v tuto chvíli neřeším. Ale kdyby to nedopadlo u nás, tak se nad tím budu muset zamyslet.

Cílem tak je najít klub, kterému byste minimálně do konce sezony mohl pomoct?

Ale asi chápete sám, že dnešní doba, kdy je sezona nesestupová, mi nehraje do karet. Mrzí mě to, těšil jsem se na play off. Ale takový je holt někdy hokejový život. Patří k němu i ty špatné věci.

Už jste někdy v kariéře zažil situaci, že byste pár dní před koncem přestupového období byl bez angažmá?

Nezažil. Jednou jsem byl během sezony vyměněný, ale to jsem šel z týmu do týmu. Kluby se domluvily mezi sebou a tak jsem se přesunul ze Zlína do Vítkovic, na hostování. Tohle je pro mě ale úplně nová situace.

Napadlo vás, že byste pro zbytek sezony zůstal bez hokeje a našel si angažmá až na příští ročník?

V hlavě mi to proběhlo. První dva dny poté, co jsem se rozhodnutí Dukly dozvěděl, jsem přemýšlel, co a jak dál. A po těch dvou dnech jsem si řekl, že do začátku další sezony je relativně dlouhá doba. A jelikož hokej miluji a budu ho chtít dělat dál, usoudil jsem, že bych měl sezonu někde dohrát. Doufám, že s nějakým klubem, co s ním proběhly kontakty, tu smlouvu ještě doladíme. A já pak budu moct tomu týmu pomoct.