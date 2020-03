Hokejové Litoměřice: Budeme solidní, krátit smlouvy se nechystáme

„Hráči u nás nemají takové platy, aby byli zabezpečeni na několik let dopředu. Naší jedinou výhodou je, že těch hráčů neplatíme zase tolik, polovinu kádru tvoří mladí kluci z projektu Dukla, které my neplatíme. V tom jsme v drobné výhodě proti ostatním.“

Jinak ale mají Litoměřice stejné starosti jako další sportovní kluby zasažené koronavirovou krizí, která předčasně ukončila nejen hokejovou sezonu.

„Je strašně těžké odhadovat, jaké to bude mít na nás dopady. Je jasné, že spousta firem, co podporují sport, se může dostat do problémů. A nikdo momentálně neví, co to pro nás může znamenat. Litoměřice stojí hokej nemalé prostředky, rozpočet klubu se i s mládeží pohybuje okolo 12 milionů korun. Takže myslet si, že nás to mine úplně, je asi nesmysl. V tom nepomůže ani projekt Dukla. Veškeré náklady na hráče, výstroje či cestování jdou za Litoměřicemi. Takže v tomto ohledu se nás to dotýká stejně jako všech ostatních,“ uvědomuje si Tvrzník.

Krizový scénář pro případ, že by Litoměřice postihl radikální výpadek příjmů, ještě není. „Plán B zatím nemáme. Všichni doufáme, že nejpozději v červenci se ve zdraví sejdeme na ledě s tím, že se budeme chystat na další sezonu ve stejném režimu jako v minulosti. Ale je to samozřejmě zatím jen zbožné přání nás všech.“

Sportovní a společenské akce jsou zatím do odvolání zrušeny a nikdo neví, kdy se toto opatření začne rozvolňovat. Padnout má ovšem až jako jedno z posledních, dá se očekávat, že to nebude dříve než v průběhu června.

„Samozřejmě ideál by byl, kdybychom v červnu mohli začít se suchou přípravou, ale osobně si myslím, že budeme rádi, když budeme moct v červenci začít rovnou na ledě,“ prorokuje Tvrzník, jehož Litoměřice obsadily v předčasně ukončené 1. lize šesté místo.