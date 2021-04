Máme spoustu sil, v play off se únava neřeší, ujišťuje vsetínský Zeman

„Bylo fajn se tady zase objevit, vždycky se mi na zdejším ledě hraje dobře,“ svěřil se rodák z krajského města Vysočiny, který letos oslaví třicáté narozeniny. „Ale při utkání jsem nevnímal, že odtud pocházím, bral jsem to jako úplně normální zápasy kdekoliv jinde,“ doplnil.



Po dvou úvodních semifinálových duelech prohrává váš tým 0:2 na zápasy. Předpokládám, že vás mrzí hlavně rozuzlení toho prvního...

Přesně tak, vedli jsme už 3:1 a měli jsme si zápas pohlídat. Jenže my jsme zbytečně chtěli hrát hokej až do konce, což se nám vymstilo. Nájezdy, to už je vždycky loterie. A my jsme v ní prohráli.

Všimla jsem si, že vsetínský klub druhý den vydal prohlášení, v němž se zlobí na neuznání údajně regulérního gólu z nájezdu Romana Vlacha. Cítil jste se být onou zmiňovanou událostí rovněž poškozený?

Neřešil jsem to. Jak už jsem řekl, měli jsme si vítězství pohlídat v normální hrací době a k nějakému nájezdu nemuselo vůbec dojít.

Dobře, nicméně, podle vás to gól byl, nebo ne?

Spíš bych řekl, že asi ne. Aspoň podle záběrů, které jsem viděl.

O den později už se rozhodovalo v normální hrací době, ovšem v neprospěch Vsetína, Jihlava vyhrála 3:1. Byla lepší?

O trochu ano. My jsme si v sobotu nezasloužili vyhrát. Dali jsme jenom jeden gól, což je v play off málo. Produktivitu musíme zlepšit.

Jediný vsetínský zápis do statistik jste v sobotu udělal právě vy. Dal vám některý z vašich bývalých dlouholetých spoluhráčů z Dukly najevo, že to nebylo nutné? Myslím to samozřejmě jako kamarádské popíchnutí...

Ani ne, všechno bylo v naprostém klidu. Všichni jsme se soustředili jenom na hokej.

Série se nyní za pro vás nepříznivého stavu stěhuje na stadion Na Lapači. Na čem bude potřeba zapracovat, aby se vám povedlo náskok Dukly stáhnout?

Už jsem zmiňoval produktivitu. A taky využívání přesilovek. Právě to se nám v obou zápasech vymstilo.

Vsetínský Adam Zeman během utkání proti Jihlavě

Sil je pořád dost i po náročné sérii s Vrchlabím?

Máme spoustu sil. V play off se na nějakou únavu nehraje, neřeší se. Teď se jde na krev.

Každopádně nebýt covidu, mohli vám ve Vsetíně hodně pomoci i diváci v hledišti...

Popravdě řečeno, já to tak ani nevnímám, i když s diváky by to samozřejmě bylo fajn. Jenže přijít nemůžou a my to musíme brát tak, jak to je.

Jak jste vlastně ve Vsetíně spokojený?

Nadmíru. Absolutně si nemám na co stěžovat.