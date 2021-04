Pořád máme nejvyšší cíle, říká šéf hokejového Vsetína

„Splnili jsme základní cíl - hrát hokej v dubnu a rvát se o nejvyšší příčky. Ale chvilku bude trvat, než překousneme porážku 0:4 v takové sérii,“ připomíná Tobola, že Vsetín prohrál v semifinále s Jihlavou dvakrát v nájezdech.

Takže co chybělo, abyste se chystali na finále vy?

Je to obehrané klišé. V play off rozhodují maličkosti. Před týdnem jsme to měli dobře rozjeté, ale za stavu 3:1 jsme od 51. minuty nabídli dvě možnosti Jihlavě a ona je využila. Naskočila do sedla, měla i štěstí v nájezdech a za pět dnů bylo po sérii.

Za rok skončí pětiletka od návratu do první ligy. Během té doby jste chtěli postoupit do extraligy. Mění se na tom něco?

Platí pořád, že máme ty nejvyšší cíle.

V jaké finanční kondici je klub bez příjmů ze vstupného?

Nic nenasvědčuje, že bychom měli mít problémy. Je to až zázrak. Ale pořád nás štve, že nepřiskočili diváci. Nejen z ekonomických důvodů. Hokej na Vsetíně bez lidí je jako život na opuštěném ostrově.

Museli jste se hodně uskromnit, aby sezona neskončila s dluhem?

Už na podzim jsme nastavili model, který jsme dolaďovali. Neřekl bych, že to bylo nějak dramatické. Každý se musel něčeho trochu vzdát. Samozřejmě šly dolů náklady na hráče. Ale lidé zažívají horší problémy s příjmy. V investicích jsme se řídili zdravým rozumem. Věříme, že to bude lepší.

Jaký ohlas měla semifinálová akce naplníme Lapač po střechu, při níž jste prodávali virtuální vstupenky?

Výsledky jsou potěšující. Vážíme si, že přízeň fanoušků trvá i po roce, kdy nemohli chodit na hokej. Akci jsme nechtěli pojmout jako charitu, že o něco žadoníme. Lidem chceme něco nabídnout, vtáhnout je do dění. O to větší škoda, že jsme nepostoupili. Na finále jsme měli připravené něco speciálního. Teď věříme, že už nic takového nebudeme muset vymýšlet a nebudeme Lapač naplňovat virtuálně, ale ve skutečnosti.

Bez fanoušků byste to už podruhé za sebou nedali?

Dáme to. Nic jiného by nám nezbývalo. Před rokem jsme si říkali, že je to nepřijatelné, ale všichni to dál děláme. Nikdo to nechce zabalit. Bohužel sport bez diváků na stadionech se stává celosvětovým zvykem. Ve čtvrtek hrála Slavia čtvrtfinále Evropské ligy na Arsenalu před prázdnými tribunami. Musíme všichni doufat, že to snad po létě skončí. Ale nikde není napsané, že tak nebudeme hrát další sezonu. To není vyloučené.

Roman Stantien Jan Srdínko Luboš Jenáček

Trenérům končí po sezoně smlouvy. Bude pokračovat triumvirát ve složení Roman Stantien, Jan Srdínko, Luboš Jenáček?

Roman přiskočil do trenérského týmu od února. Nedělali jsme žádné změny, došlo k jeho rozšíření. S Romanem Stantienem a Honzou Srdínkem jsme domluvení, štáb doplní kondiční trenér plus kouč brankářů. Je otázka, jestli a případně v jaké pozici zůstane v naší organizaci Luboš Jenáček, který má nějaké nabídky.

Co kádr? Prý se má vrátit z Plzně bývalý kapitán Luboš Rob.

Je to jedna z možných variant. Luboš má smlouvu do 30. dubna, do té doby se může leccos přihodit. Ale je jedním z těch, s nimiž vedeme jednání, a je možné, že bude součástí našeho týmu v příští sezoně.

Chystáte velkou obměnu mužstva?

Záleží, s kým se dohodneme, jaké budou naše ekonomické možnosti, jaká budou ekonomická očekávání hráčů a jejich agentů. Hráči slyšeli, s kým počítáme, s kým ne, s kým bychom se rádi domluvili. Jednání se budou vést. Chceme, aby tady významná kostra týmu zůstala.