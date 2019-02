První místo nás potěšilo, ale nejuchali jsme, řekl jihlavský Suchánek

Jihlavští hokejisté o víkendu splnili roli favorita a na domácím ledě porazili v dalším kole Chance ligy Porubu. Pravdou ovšem je, že se na tři body poměrně hodně nadřeli. Dvanáctý tým tabulky zdolali těsně 2:1.

„Dá se říct, že my jdeme do každého zápasu v roli favorita. Ta pozice nám patří právem. Tím pádem je ovšem taky jasné, že k nám týmy jezdí s defenzivnějším stylem hokeje,“ pustil se do hodnocení obránce Dukly Jakub Suchánek.

Konkrétně Poruba však podle něj předvedla v Jihlavě naopak velmi aktivní hru. „Napadali nás už při rozehrávce a my s tím měli trochu problém. Opravdu na mě působili sympatickým dojmem,“ pochválil soupeře.

Urostlý čtyřiatřicetiletý hokejista přispěl k vítězství svého týmu jedním gól, který byl v letošní sezoně jeho celkově třetí.

„Je pravda, že nejsem zrovna střelec, mám v týmu trochu jiné úkoly, ale tentokrát to vyšlo. Čagy (Tomáš Čachotský – pozn. red.) mi postrčil puk a já prostě vystřelil na bránu. Doufal jsem, že kluci se tam někde kolem budou pohybovat, a tudíž případně zkusí dorážet,“ popsal situaci z poloviny zápasu.

Čachotský jako zbraň

Vítěznou trefu si pak připsal už zmiňovaný Tomáš Čachotský. „Bavíme se o nejlepším hráči v první lize,“ nešetřil komplimenty na adresu svého kolegy z mužstva Suchánek. „Každý tým by takového hráče chtěl mít. Je to naše obrovská zbraň. Lídr na ledě i mimo něj,“ dodal. Jihlava si díky svému sobotnímu vítězství a drobnému zaváhání Vsetína v Benátkách nad Jizerou definitivně pojistila první místo v tabulce po základní části.

Dnešní hokejové menu Chance liga 49. kolo TŘEBÍČ – Prostějov 17.30

Vsetín – JIHLAVA 17.30

Poruba – Slavia Praha 18.00

Frýdek-Místek – Přerov 18.00

Litoměřice – Motor ČB 18.00

Ústí nad Labem – Kadaň 18.00

Havířov – Kladno 18.00

„Je to výsledek určitého období práce, ale pořád jsme jen v polovině cesty. Nemyslím kalendářně, ale tím, že před sebou máme play off a pak případnou baráž. Prostě jsme zatím udělali pouze jeden krok k našemu cíli,“ odmítal podlehnout uspokojení Suchánek. „Samozřejmě nás potěšilo, že máme jisté první místo, ale že bychom v kabině kvůli tomu juchali, to ne,“ dodal s úsměvem.

K oslavám navíc ani nebyl prostor, protože už dnes večer čeká na jihlavské hokejisty další zápas. Tentokrát vyrazí do Vsetína k souboji s týmem, proti kterému zatím letos neuhráli ani jeden bod.

„Musím přiznat, že jsem nesledoval tabulku nějak přehnaně, neřešil jsem, jestli jsme v prosinci o bod první nebo druzí, ale teď už se člověk kouká, koho by třeba mohl vyfasovat v play off. Tenhle zápas tudíž může sloužit i k tomu, abychom si soupeře obrazně řečeno naklepali pro situaci, která by mohla nastat. O žádném vypouštění se tak rozhodně nedá mluvit,“ ujišťoval Suchánek.