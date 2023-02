Derby, kasovní trhák i ve druhé lize. Pirátům dělá vstupné 30 procent rozpočtu

„Kvůli fanouškům by to bylo úplně skvělé, měli bychom obě haly plné. Ale ještě do toho může promluvit Tábor,“ tvrdí ústecký kanonýr Jaroslav Roubík; veterán už letos nasázel pětadvacet gólů.

Chomutov vystřídal v tabulce Ústí na 2. místě, Slovan na něj ztrácí dva body. Tábor je v závěsu se zápasem k dobru, severočeským celkům chybějí už jen dva duely.

Pondělní předehrávka do pirátské Rocknet Arény zlákala 2 610 fandů. Předtím v sobotu dokonce vítězný duel s lídrem z Letňan hltalo na stejném místě 2 731 lidí; tým nastoupil ve fešných charitativních dresech s vyobrazením dudlíků a kojeneckých lahví, pomáhal tím porodnici.

Chomutovský kapitán Viktor Hübl v charitativním dresu, Piráti pomáhali v zápase proti Letňanům chomutovské porodnici.

„Přišla rekordní návštěva, i na sváteční zápas s Ústím byla velká, ke konci sezony to graduje,“ těší chomutovského místopředsedu Jiřího Sochora. „Bez diváků bychom nemohli naplnit plánovaný rozpočet, vstupné je v něm zhruba 30 procent. Jsme rádi, že jsou nám věrní!“

Poslední bitva měla zase říz. Velký nástup Ústí, obrat Chomutova, stíhací jízda hostů, strkanice, zlé pohledy, vášně nebo výroky sudích, které Slovan rozpálily.

„Takové zápasy by určitě neměli pískat mladí nezkušení rozhodčí,“ míní Roubík. „Jinak derby bylo zase úplně perfektní, jen od nás špatná druhá půlka. První byla dobrá, mohli jsme vést klidně 3:1.“

Ústecká série pěti výher skončila, Piráti tu svou natáhli na tři utkání. Bilance letošních derby je 3:1 na zápasy pro Chomutov. „Mělo to všechno, osobní souboje, dost gólů, přesilovky, oslabení, velkou diváckou kulisu. Takhle by to mělo vypadat!“ užíval si pirátský útočník Jakub Chrpa. „Myslím, že jsme silní. I díky divákům, jsou naším šestým hráčem.“

Z play off západní skupiny postoupí do bojů proti soupeřům z Východu vítězní semifinalisté. A je možné, že o jedno místo se porvou právě nesmiřitelní ze severu.