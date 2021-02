Desítka Trhačům utnula špatnou sérii hokejistů Sokolova

Hattrickem k tomu přispěl Tomáš Vracovský a čtyři body za gól a tři asistence si připsal Tomáš Rohan. Gólman Jakub Neužil udržel poprvé v ročníku nulu a stačilo mu k tomu 12 (!) zásahů. Baník vyhrál teprve podruhé z posledních devíti utkání.

„Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale rodil se velmi těžce,“ říká sokolovský trenér Tomáš Hamara. Po první třetině vedl Baník 2:0 po brankách Rulíka a Rohana. „Měli jsme sice spoustu šancí, ale nepadalo nám to tam.“

Ve druhé části přidal Sokolov další dvě branky zásluhou Vracovského a Haška. „Pořád to bylo stejné, ale byli jsme trpěliví. Hráli jsme pořád to, co jsme chtěli, a v poslední třetině se nám to vrátilo,“ míní Hamara.

V ní vstřelil Baník odevzdané Kadani šest branek. V čase 44.06 přidal svůj druhý gól v zápase Tomáš Vracovský. O minutu později se stal dvoubrankovým střelcem i Adam Rulík, který využil špatného postavení brankáře. Na 7:0 upravil v přesilové hře v čase 49.54 po přihrávce Rohana David Tůma.

O pětačtyřicet sekund později využil přihrávku zpoza branky Otakar Šik. V 51.19 završil hattrick Tomáš Vracovský v přesilovce a přesně v čase 52.00 vstřelil svou první branku v sokolovském dresu Daniel Poizl a upravil na konečných 10:0.

„Začali nám tam padat branky a musíme přiznat, že chvílemi to byla radost se na to dívat,“ pochvaluje si sokolovský trenér. Navíc Baníku chybělo několik hráčů. „Tým je vnitřně silný. Ti, co na místo v sestavě čekali, ukázali, že si jej zasloužili. Jsme šťastni za tři body a jsem moc rád za předvedený výkon,“ pochvaluje si Tomáš Hamara.

Zítra hraje Baník s nováčkem z Kolína. „Musíme potvrdit předchozí zápas a bodovat. Chtěli bychom vyhrát, ale bude to jiný soupeř, těžší a my k tomu musíme přistoupit poctivě,“ dodává sokolovský kouč.