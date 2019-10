Budějovice udolaly Sokolov. Házeli jsme si puky jako brambory, řekl kouč

„Věděli jsme, že nás čeká urputný a organizovaný soupeř, který nic nebalí. Vítězství se nerodilo lehce,“ podotkl hlavní trenér Motoru Václav Prospal.

Sice už ve čtvrté minutě zápasu skóroval domácí útočník Miroslav Holec, když Motor využil hned první přesilovou hru. Ale o osm minut později bylo srovnáno. Hosté také využili početní výhodu, první střelu Sokolova ještě dokázal Strmeň vyrazit, ale na dorážku Adama Křemena už nedosáhl.

Ani ve druhé třetině nehráli hostující hokejisté špatně, ale další gól už nepřidali. Za Motor se v prostřední části trefil obránce Karel Plášil a útočník Lukáš Endál.

„Druhou třetinu jsme sice vyhráli 2:0, ale soupeř nás v ní přehrával,“ zlobil se Prospal. „Jsme rádi za dva přesilovkové góly. Jednou jsme inkasovali v oslabení. Pětkrát jsme byli vyloučení a vždycky to byly fauly hokejkou, což se nám stále opakuje. To bylo minus,“ dodal.

35 bodů mají v tabulce hokejisté Českých Budějovic po 14 odehraných utkáních.

Kouč konstatoval, že v určitých fázích zápasu to byl ze strany domácích rozpačitý výkon, který měl k ideálu daleko. „Tři body nás těší, ale kolikrát jsme po sobě puk házeli jako horký brambor jenom proto, že nás soupeř napadal,“ neodpustil si budějovický kouč další poznámku ke svému mužstvu.

Také obránce Budějovic Jakub Suchánek předpokládal, že zápas se Sokolovem nebude jednoduchý. „Věděli jsme, že soupeř není v tabulce postaven úplně nejvýše, ale že kvalita tam určitě je a body se jim jen nedaří sbírat. Sílu měl Sokolov velkou,“ uznal v rozhovoru pro klubový web Suchánek, který v utkání prověřil hostujícího gólmana pěti střelami.

Dlouho hrál Motor jen s jednogólovým náskokem. A sám obránce přiznává, že to bylo pasivitou ve druhé třetině.

„Někdy to tak prostě bývá, že je zápas vyrovnaný. Nervozita ale moc nestoupala. V některých pasážích byl Sokolov možná trochu lepší, a jak říkám, z jejich pohledu tu odehráli velmi solidní utkání,“ naznačil Suchánek a dodal: „Ono je jedno, jestli je to Sokolov, Benátky nebo Litoměřice a Poruba. Vesměs všechny týmy, které sem přijedou, nemají ve finále co ztratit. Záleží, jak se k tomu postavíme my. Dnes to bylo velmi upracované,“ podotkl Jakub Suchánek.

Českobudějovický Motor uzavře první čtvrtinu základní části první ligy v Prostějově, kde hraje v sobotu od 17 hodin.