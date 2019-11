Přetlak v útoku Budějovic. Koho kouč Prospal posadí na tribunu?

Někteří hráči mohli doléčit zranění, jiní kvalitně potrénovat. Je však těžké odhadovat, zda reprezentační pauza nakonec přišla českobudějovickým hokejistům vhod.

Zastavila totiž sérii deseti výher Motoru, na druhou stranu dopřála v nabitém programu deset dní volna. „Dá se to těžko posoudit. Ale rozpis utkání je jasně daný a pro všechny týmy stejný,“ tvrdí Václav Prospal, hlavní trenér Českých Budějovic.

Během přestávky nemohli trenéři Motoru počítat s dvojicí mladíků, kteří hráli za reprezentační dvacítku Turnaj čtyř zemí ve Finsku. Češi skončili v Helsinkách třetí, když prohráli se Švédskem, s Ruskem a porazili v prodloužení domácí výběr. Byli u toho i obránce Ivan Lytvynov a útočník Martin Beránek. Oba odehráli všechny tři zápasy.

„Je to dobrá zpráva pro klub i pro hráče. Dostali šanci a mezinárodní zápasy je mohou posunout dál. Navíc s nimi počítají reprezentační trenéři, což je pro ně další motivace,“ těší 44letého Prospala. „Kdyby byli kluci nominováni na mistrovství světa dvacítek, tak by to pro nás byla komplikace. Ale s oběma absencemi bychom si poradili a pro hráče by bylo skvělé, kdyby se na šampionát dostali,“ přeje trenér mladíkům účast na turnaji, který se uskuteční na přelomu roku v Třinci a Ostravě.

Motor vede o deset bodů

Prospalův tým vévodí tabulce druhé nejvyšší soutěže, náskok Jihočechů po 20 kolech činí 10 bodů na druhé Litoměřice. „Jsme moc rádi, jak se nám v posledních týdnech daří. Ale čeká nás série těžkých zápasů, která ukáže, jak na tom opravdu jsme,“ upozorňuje kouč.

Nejbližší zápasy 13. 11. 17.30 Motor – Jihlava

16. 11. 17.00 Litoměřice – Motor

18. 11. 18.00 Přerov – Motor

20. 11. 16.00 Motor – Chomutov

23. 11. 16.00 Poruba – Motor

27. 11. 17.30 Motor – Vsetín

První z řady náročných duelů odehrají Jihočeši dnes doma s Jihlavou od 17.30 hodin v českobudějovické Budvar aréně, pak pojedou do Litoměřic, do Přerova, doma přivítají Chomutov, pojedou do Poruby a dva těžké týdny uzavřou doma se Vsetínem. Středeční soupeř Jihlava nezažívá úspěšnou sezonu. Mužstvu se zatím nedaří, aktuálně se nachází až na deváté příčce. Navíc po více než deseti letech na střídačce skončil trenér Petr Vlk, kterého nahradil trojnásobný mistr světa Viktor Ujčík.

„Může to být pro tým nový impulz. Soupeř bude hrát pro nového trenéra, nechá na ledě všechno. Petr Vlk dokázal s Jihlavou dvakrát postoupit do extraligy, v klubu působil dlouhé roky. Ale i Viktor Ujčík je s místním hokejem výrazně spjatý,“ hovoří Prospal o změnách v klubu z Vysočiny.

„Se vším respektem k Jihlavě se musíme soustředit na náš výkon a navázat na druhou půlku zápasu na Slavii, kde jsme hráli tak, jak jsme si představovali,“ doplňuje.

Změna trenéra je překážkou i pro přípravu na samotný zápas. „Bude to jako za starých časů. Kdysi jsme se sami připravili a šli na zápas. Bez žádné videopřípravy. Dnes můžeme čerpat z řady informací, ale reagovat stejně musí hráči na ledě,“ tvrdí bývalý útočník, který v zámořské NHL odehrál 1 108 zápasů.

Žiga Pavlin začíná trénovat

Českobudějovický tým mají trenéři prakticky kompletní. „Už i obránce Žiga Pavlin se pomalu zapojuje do tréninku. Má problémy se zády a nechceme jeho návrat uspěchat. Jinak jsou všichni hráči k dispozici,“ přikývne Prospal, jenž už může počítat i s útočníkem Janem Klozem, který se vrátil z měsíčního hostování v Pardubicích. V extralize nasbíral za dvanáct zápasů dva góly a dvě nahrávky.

„Honza je chytrý hráč s výbornou rozehrávkou, který potřebuje prostor na ledě v přesilovkách, v klíčových okamžicích zápasů. My jsme ho mohli uvolnit, když o něj Pardubice projevily zájem. Viděl jsem ho v několika utkáních a myslím, že si nevedl špatně. Nyní je důležité, aby hrál dobře v našem týmu,“ má jasno kouč.

Trenéři Motoru tak řeší příjemné starosti. Mají k ruce kromě Pavlina všechny hráče, ale do zápasu jich může jít maximálně dvacet do pole a dva brankáři. „Ani jeden z útočníků si nezaslouží, aby nehrál. Všichni se rozehráli do dobré formy. Ale všichni se do zápisu nevejdou,“ konstatuje Prospal.

Měsíční zapůjčení Kloze do Pardubic bylo jedinou změnou v průběhu aktuální sezony. Přestože mužstvo vede tabulku a daří se mu, tak vedení i trenéři přemýšlejí o posílení týmu. „Řešíme to každý den. Nechceme dopadnout jako v minulém ročníku, kdy jsme dohrávali sezonu se třemi juniory v sestavě. Musíme být na klíčovou část sezony připraveni hokejově i co se týče počtu hráčů,“ zdůrazňuje.

Doplnit stav bude třeba zejména v zadních řadách. „Máme v týmu osm obránců, ale všichni nejsou zdraví. Může přijít další zranění a už máme problém. Důležité je, aby nový hráč přijal roli, kterou v týmu bude mít. Když by hráč přišel na pozici sedmého či osmého beka, tak musí čekat na šanci nebo zranění, a při tom nedělat problémy v kabině,“ vysvětluje závěrem Václav Prospal.