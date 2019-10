Budějovický kouč Totter: Nemá cenu se za nic schovávat. Chceme být první

Hokej je bez přehánění jeho život. Trenér Aleš Totter, sedmačtyřicetiletý rodák ze Světlé nad Sázavou, který v minulosti jako hlavní kouč či asistent působil také v Havlíčkově Brodě nebo Jihlavě, je schopen se mu věnovat prakticky kdykoli a za jakýchkoli okolností.

„Když jsme nedávno jeli na seminář do Břeclavi, tak jsme se tři a půl hodiny v autě bavili jen o hokeji,“ líčí Totter, který druhou sezonu působí v roli asistenta trenéra hokejistů Českých Budějovic.



Se svým kolegou Václavem Prospalem prý rychle našli společnou řeč. „S Vaškem jsme si rozdělili role, které se doplňují. I ve volnu jsme v kontaktu, voláme si a probíráme naši práci,“ popisuje.

Zatímco Prospal má za sebou veleúspěšnou hráčskou kariéru a více jak tisícovku startů v NHL, Totter je vynikající hokejový teoretik. „Aleš výborně čte hru, ať vlastního týmu, či soupeře. Zvládne koučovat obránce, oslabení, umí velmi dobře pracovat s videem,“ ocenil jeho přínos Prospal.

„Máme na řadu věcí odlišný názor, proto o tom pořád diskutujeme. Tím se však také člověk posouvá kupředu, jen přikyvováním toho nedosáhnete,“ je přesvědčen Totter. „Není to tak, že bychom se zhádali. Ale máme jiný pohled třeba i na některé hráče, takže někdy si já něco vezmu od Vaška a někdy zase něco on ode mě.“ Poslední slovo však má vždy Prospal. „On je hlavní trenér,“ uznává Totter. „Má finální slovo, ale když přihlédne k mému názoru, tak je člověk samozřejmě rád.“

O tom, že vzájemná spolupráce funguje na výbornou, nejlépe svědčí výsledky Motoru. České Budějovice jsou po osmnácti kolech Chance ligy na první příčce a od druhého Přerova už je dělí devět bodů.



„Při kvalitě našeho kádru a nárocích nás trenérů a vedení se nemá cenu za nic schovávat. Takže do nejlepší osmičky chceme jít z prvního místa,“ připomíná Totter, že na začátku prosince se tabulka rozdělí na dvě osmičlenné skupiny. „A potom chceme vyhrát celou základní část, abychom do play off šli z prvního místa. Ale to je ještě daleko,“ je si vědom. Konečný cíl pro letošní ročník je však jasný: vybojovat postup do extraligy. Poté, co odpadla povinnost barážových bitev, je pro prvoligové týmy cesta o to jednodušší.

Budějovice přesto nechtějí nechat nic náhodě. A proto stále hledí na přestupový trh. „Po zkušenosti z loňské baráže, kdy nám sezonu dohrávala řada juniorů a těch, kteří by jinak nedostali šanci, chceme mít kádr co nejširší,“ prozrazuje Totter. „Už máme v hlavách pár jmen a je asi nejvyšší čas začít jednat. Nechceme se ukvapit, ale pracujeme na tom.“

Nejvyšší cíle jsou tím, co Tottera na současném angažmá láká. „Pro trenéra je Motor dobrá štace. Budějovice jsou hokejové město, máme tu výborné zázemí, vše tady funguje, kvalita kádru je vysoká, nejsou tu existenční problémy, a co je strašně důležité, jsou tu ambice,“ pochvaluje si.

Na zimák to má sedm minut

A spokojený je i po osobní stránce. „Bydlím sedm minut pěšky od zimáku, co víc si můžu přát,“ usmívá se. „Soustředím se jen na hokej a nemusím řešit jiné věci okolo.“

Do hlavního města, kde bydlí, se většinou dostane jednou týdně. „Cesta mi trvá asi hodinu a půl. V Praze bydlím mimo hlavní dění, ale chvíli jsem bydlel přímo v centru. Všechno má své. I když je tam hodně turistů, tak Praha je krásná,“ uznává.

Navíc zde může na chvíli od hokeje vypnout – například při procházce. „Ale i v Budějovicích jsem si našel hezké cesty, kudy rád chodím,“ prozrazuje. „Třeba v den zápasu vyrazím na půl hodinku okolo Malše, což je také pěkný relax.“