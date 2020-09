K výhře na Slavii scházelo pět minut, litují sokolovští hokejisté

Ještě pět minut před koncem totiž vedl jeho tým 2:1. „Je škoda, že se nám nepodařilo udržet vedení 2:1, kdy jsme dobře ubránili přesilovku soupeře a z pokračujícího tlaku jsme dostali vyrovnávací gól. Myslím si, že to bylo úplně jiné utkání než v přípravě, Slavia měla teď o hodně silnější tým, což bylo vidět na její hře,“ říká kouč Baníku.

Sokolov se ujal v Edenu vedení ve 14. minutě díky brance Martina Osmíka, v polovině utkání vyrovnal Jiří Doležal.

Ve 47. minutě vrátil Severočechům vedení Jaromír Kverka, ale v čase 55:44 vynutil prodloužení Michael Gaspar. Po 110 sekundách nastavení rozhodl v přesilovce Petr Vampola. „Přesilovku v prodloužení bylo pro nás těžké ubránit. Slavia má na tyto situace top hráče, kteří to potvrdili,“ přiznává Hamara.

Zklamaný byl po utkání na Slavii také sokolovský obránce Patrik Kadeřávek. „Byli jsme velmi blízko získání tří bodů, nakonec máme jen jeden. Nicméně musíme podotknout, že to byl velmi těžký zápas a Slavia hrála slušně. Bod bereme a budeme pokračovat v naší práci,“ říká třiadvacetiletý obránce Baníku.

Po výhře v Havířově 2:1 a domácím výprasku Litoměřicím 12:5 se Sokolovští vyhřívali v tabulce Chance ligy po úvodních dvou kolech na samé špici neúplné tabulky, nyní je ve vedení vystřídali hokejisté Poruby, kteří rozdrtili ve 3. kole Kadaň 11:1 a vedou o bod před Baníkem.

Na skvělém rozjezdu sezony pod novým koučem Hamarou se významně podílel svými body také samotný bek Kadeřávek.

„Že mám čtyři body, zní sice hezky, ale vůbec bych to nepřeceňoval, jsou odehrané jen tři zápasy. Nejdůležitější je, že jsme začali dobře jako tým,“ uvedl obránce pro server Baníku a připojil také svůj názor na klíčovou situaci v prodloužení, kdy podle rozhodčích fauloval domácího Šmerhu.

„Tlačil se do brány a já se mu postavil do cesty. Snažil jsem se mu zablokovat hůl, podle mě to s hákováním nemělo nic společného,“ říká Kadeřávek.

Proti Slavii postavil Baník do branky poprvé posilu Jakuba Neužila. „Máme vždy nějaké plány dopředu domluvené s trenéry Sparty a bylo jen otázkou momentálního zdravotního stavu, jestli se vše uskuteční podle plánu,“ vysvětluje sokolovský kouč Hamara.

Do čela první ligy se Baník může vrátit už ve středu večer. Od 18.00 hodin hostí Porubu, která jej v tabulce v sobotu přeskočila.