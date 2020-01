Výkony šly nahoru, pochvaluje si budějovický asistent Totter

Českobudějovičtí si tak vyzkoušeli režim, který je podobný tomu v play off. „Kluci byli několik dní spolu. Může se hodit, že jsme si to v průběhu sezony zkusili. Stejní soupeři nám vycházejí ještě znovu v polovině února, takže pokud to půjde, rádi bychom to opět spojili,“ tvrdí Totter.

Jihočeši také potvrdili, že jsou výborně fyzicky připravení. „Máme hodně natrénováno, to je znát. Navíc využíváme poměrně široký kádr. Hráče můžeme točit, naopak týmy proti nám často stahují hru na méně formací,“ těší 47letého trenéra.

Prvoligovou tabulku Motor vede už o 27 bodů před Chomutovem. „Náskok roste, soupeři ztrácejí body mezi sebou, ale moc tabulku ani nesledujeme. Soustředíme se na každý zápas tak, jako kdyby měl být rozhodující. Nic a nikoho nepodceníme,“ ujišťuje asistent hlavního kouče Václava Prospala.

České Budějovice nadále pravidelně točí sestavou. Zranění se zatím týmu vyhýbají.

„Roman Přikryl by měl začít v půlce ledna bruslit. To je náš jediný zraněný hráč. Nehrál ani Matouš Venkrbec, který měl problémy se srdečním tepem a tlakem. Jeho zdravotní stav se musí sledovat. Ale všichni věříme, že to byla jen drobná momentální indispozice. Proto jsme ho šetřili, abychom zbytečně neriskovali,“ vysvětluje Totter.

Nejbližším soupeřem českobudějovického Motoru budou v sobotu Litoměřice, které v průběhu sezony vyhrály na jihu Čech 6:2.

„Jejich tým měl hodně zraněných. Některé zápasy jim odložili. Nabraly síly a potvrdily to proti Porubě, kterou v posledním zápase rozstřílely 8:4,“ chválí soupeře Totter, jenž se těší na domácí zápas po necelých dvou týdnech. „Každý hraje doma rád, navíc před tak skvělými fanoušky, které máme,“ chválí příznivce Motoru. České Budějovice mají průměrnou domácí návštěvnost 5 792 diváků.

Utkání začne v 17 hodin.