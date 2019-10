Rozladěný Lakatoš: Před brankou je Sparta silná. Nepohlídali jsme si to

„Je to smolné, těžko nacházím slova, co bych k tomu řekl... Já bych vám to klidně řekl na plnou pusu, ale vy byste to museli všechno vypípat, takže bohužel. Na tohle jsou rozhodčí a pravidla ledního hokeje,“ řekl Lakatoš.

Dominiku, co rozhodlo o výsledku. Ovlivnilo zápas to rychlé vyrovnání?

Rozhodly naše chyby a nedůraz v předbrankových prostorech.

A to rychlé vyrovnání?

Nepohlídali jsme si to, dostali jsme gól, bohužel, stálo nás to další zápas. Ty naše chyby... Už třetí zápas nás to stálo, bohužel. Měli jsme teď rozmluvu v kabině, každý jsme si k tomu něco řekli a doufám, že jsme to všichni pochopili včetně mě a že pojedeme do Boleslavi už s trochu jinou mentalitou.

Polevili jste poté, co jste se dostali do vedení?

Nepolevili, prostě jsme tam nebyli důrazní. Z toho, co Sparta umí, dávala góly. Nepohlídali jsme si to.

Takže vás sparťané prostě přetlačili?

My jsme jim dovolili, aby tak hráli, to je první věc. Zase jsme jen čekali, co přijde... Ale ještě jsme z toho dali gól. Takže začali jsme dobře, ale bohužel, dostali jsme čtyři góly z předbrankových prostorů a víme, jak je Sparta právě před brankou silná.

Ani přesilovky nešly, že?

Je to hokej. To se prostě stává. Soupeř to ubránil, klobouk dolů, vyhrál. Ještě máme čtyřicet nebo kolik zápasů, takže ještě nebudeme nic rozebírat úplně, ještě není konec sezony.