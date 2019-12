Tři body. Vítkovičtí hokejisté doma naplno bodovali po dvou měsících

„Je to úžasné se dostat zase na tu vlnu a okusit vítězství. Pro nás je to výborné, podali jsme výkon, jaký chceme, ale musíme v tom pokračovat,“ prohlásil vítkovický útočník Dominik Lakatoš, autor tří branek domácího celku.

Vítkovičtí přitom nezačali vůbec dobře. Už po 51 sekundách inkasovali. „A ten gól se projevil i v následujících minutách,“ uznal kouč ostravského celku Mojmír Trličík, který si vyžádal trenérskou výzvu, tedy posouzení gólové situace rozhodčím u videa.

„Věřili jsme, že by verdikt mohl být jiný, ale nestalo se. Postupně jsme však získávali sebevědomí a zlepšovali hru. Pomohli jsme si přesilovými hrami, které jsme využili. Zaměřili jsme se na ně, mělo to být o jednoduchosti, dorážení, a povedlo se to,“ těšilo vítkovického kouče.

První početní výhodu využili Vítkovičtí po pouhých čtyřech sekundách, i druhou nabídnutou přesilovku ve druhé třetině dokázali proměnit v gól.

„My jsme do třetí třetiny šli s tím, že nepustíme Vítkovice do přečíslení, jenže ze dvou přečíslení pak inkasujeme. Vítkovice tím rozhodly zápas. Hlavně ten čtvrtý gól, to byla chyba, která by se nám za takového stavu neměla stávat,“ zlobil se trenér Olomouce Jan Tomajko.

„My jsme ve třetí části chtěli hrát trpělivě. A soupeř nám hned nabídl přečíslení, ze kterého jsme dali gól,“ připomněl Trličík třetí Lakatošův zásah, který přišel 15 sekund po začátku třetí dvacetiminutovky.

„Olomouc sice znovu dokázala vyrovnat, ale my jsme vírou a trpělivostí ten zápas otočili a dovedli do vítězného konce,“ poznamenal trenér Vítkovic.

„Domácím pomohly proměněné přesilovky, tím se dostali na koně. Pak už, bohužel, ve třetí třetině měli více sil,“ uznal útočník Olomouce Pavel Musil.