Namluveno bylo až až. Lakatoš se začal činit, nastřílel hattrick

„Je to můj první hattrick v kariéře v dospělém hokeji, takže pocity úžasné. Ale moc bych se nad tím nepozastavoval. Další zápas máme před sebou v pátek a znovu musíme předvést výkon. Nelze usnout na vavřínech,“ pravil Lakatoš.

Dvakrát se prosadil při přesilovce přesnou tečí rány od modré čáry a potřetí skóroval střelou z první do odkryté branky při nájezdu ve dvou na jednoho.

„Nejtěžší byla ta střela,“ usmál se vítkovický útočník. „Ty první dva góly jsem dal jen proto, že mě to trefilo. Ale i to se počítá. Je super, že jsme se těmi přesilovkami zvedli. Po tom, jak to tady bylo v poslední době, jsme všichni pochopili, že takhle to dál nejde a že už toho namluveno bylo až až. Teď už je to jen a jen na nás.“

Poté, co Lakatoš skóroval potřetí, seběhl jeden z fanoušků z tribuny blíže k hrací ploše a přes plexisklo hodil na led čepici. „Měl jsem obrovskou radost, když jsem tam tu čepici viděl. Na tohle budu dlouho vzpomínat.“