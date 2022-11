Vítkovice jsou doma stále stoprocentní. Fanoušci nás ženou, říká trenér Holaň

„Všechny pětky umí dát gól, to je naše síla“ První a zároveň vítěznou branku v utkání s Olomoucí si připsal při výhře 3:0 vítkovický forvard Petr Fridrich. „Výbornou práci odvedli Dominik Lakatoš a Petr Chlán, já už to měl lehké. Kluci to vymysleli parádně. Sedí nám to spolu,“ pochvaloval si Fridrich. Rozhodl ten váš první gól?

Potřebovali jsme dobře začít, tohle nás nakoplo. Doma jste v osmi duelech neztratili ani bod. Kde se bere ta síla?

Je za tím parádní atmosféra. Čím víc lidí v hale je, tím víc je to cítit. K tomu máme výborného gólmana a všechny pětky dokážou dát gól. V tom je naše síla. Sedlo si to. Řešíte v kabině tu domácí vítěznou sérii?

Víme o tom, ale soustředíme se na každý zápas. Série je super, ale čekají nás velké výzvy. Myslíte vedoucí Pardubice, které hostíte příště?

Mají neskutečnou sílu, bude to pro nás ta největší prověrka. Zároveň ale víme, že se naším hokejem umíme dostat pod kůži soupeře. Hráli jste po reprezentační pauze. Bylo to na ledě znát?

Po přestávce to bývá nervóznější, ale zvládli jsme to.