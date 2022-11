„Vítky“ bez výtky. Doma válí, lákají víc než fotbalový Baník. Skolí i suveréna?

„Chodí čím dál víc lidí. Je tady výborná atmosféra, která je cítit i na ledě,“ lebedí si Petr Fridrich, útočník Vítkovic.

Jejich poslední domácí výhru 3:0 nad Olomoucí vidělo přes sedm a půl tisíce diváků. Průměrná vítkovická návštěva se zvedla na velice slušnou cifru 6 674, čímž aktuálně o pár hlav předčí fotbalový Baník – dlouholetou sportovní jedničku ve třetím největším městě republiky.

„Zájem o hokej upadal, protože se dlouho nehrálo o špici,“ poví bývalý trenér reprezentace Vladimír Vůjtek. „A já ani nepamatuju dobu, kdy se za tak dlouhou dobu doma neztratil ani bod.“

8 výher v řadě zvládly Vítkovice doma, neztratily ani bod

Tahle slova mají mimořádnou váhu. Vůjtek je legendou a donedávna i konzultantem klubu. V současnosti se změnil v penzistu a spokojeného návštěvníka vítkovických mačů, který říká: „Z výkonů jsem nadšený.“

Osm domácích triumfů vystřelilo Vítkovice v nejvyšší soutěži hned za vedoucí Pardubice, které zase vyhrály deset předchozích zápasů. Jedna z pozoruhodných vítězných šňůr se v úterý dnes přetrhne.

Vítkovický brankář Aleš Stezka čelí střele.

Základní část se chýlí k polovině, ale moc zajímavějších střetů nenabídla. Vítkovice od 17.30 ve šlágru hostí právě Dynamo. Dalo se odhadnout, že mimořádně vyzbrojené Pardubice budou plenit extraligu. Spíš se ale čekalo, že jejich největším pronásledovatelem bude Sparta, Brno či Třinec. Ovšem rozhodně ne Vítkovice.

Vítkovice - Pardubice Úterý 17.30 online

Co stojí za jejich vzestupem? „Tým fantasticky bruslí. Hraje úžasně dozadu, po ztrátě puku jeden hráč napadá, ostatní se vracejí do středního pásma,“ všímá si Vůjtek. Vyzdvihuje trenérského kolegu Holaně, který převzal tým předloni. „Vítkovice mají rychlý přístup k soupeři, který se těžko prosazuje z protiútoků. A co projde přes obranu, pochytá gólman.“

V bráně čaruje Stezka. V útoku stejně jako celému bodování extraligy kraluje střelec Lakatoš – další lepšící se opora v zajímavém a stále perspektivním věku. K tomu připočtěte „trefené“ posily, leckdy nevyzpytatelné cizince. Obranu drží Slováci Mikuš s Grmanem a Američan Raskob.

Ofenzivu vylepšili jeho krajané Krieger s Muellerem, jehož Vítkovice přetáhly z Brna. „Když se objevila možnost ho získat, dal jsem tomu zelenou i za cenu, že výrazně překročíme rozpočet na sezonu,“ přibližoval už v létě majitel klubu Aleš Pavlík. A zatím ani tolik nevadí, že americký trumf poslední měsíc marodí.

Najdou se vlastně nějaké vážnější výtky vůči týmu, jemuž familiárně řeknete Vítky? „Moc ne,“ zamyslí se Vůjtek. „Přesilovky hrají perfektně. A když jim z pětky vypadne Mueller nebo Mikuš, stejně se do ní najdou tací, kteří je dokážou nahradit.“

Na druhou stranu je předčasné opěvovat podzimní výkony a báječné série, když se o vyznění hokejové sezony rozhoduje až s příchodem jara. K němu je daleko. „Počasí se zhoršilo, moc věcí se teď už venku dělat nedá. Doufám, že si velký počet fandů opět najde cestu na stadion,“ věří vítkovický bek Juraj Mikuš. I to by naznačovalo, že hokej v Ostravě dál frčí.