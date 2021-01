Vítkovická odveta. Vítězství zařídila třemi góly první formace

„Jsme moc rádi, že jsme jim to vrátili. Už minule jsme to měli dobře rozehrané (Vítkovice vedly v Litvínově 2:0 ), ale nepovedlo se to. Teď už to vyšlo,“ radoval se centr Jan Hruška.

Domácí šli do vedení hned v první minutě, kdy se trefil Vladimír Svačina. „Věděli jsme, že Litvínov přijel v den zápasu, a sami víme, jaké to je sedět hodiny v autobuse. Chtěli jsme na ně vlítnout, že by mohli ještě na ledě spinkat. Nasadili na nás bránící lajnu, my dali gól, zbavili se jí a bylo to klidnější,“ líčil Svačina.



Druhý gól přidali Vítkovičtí v polovině zápasu v přesilové hře a na konci třetí třetiny mohli jít do vedení 3:0. To by ovšem Petr Gewiese musel místo přihrávky na Dominika Lakatoše střílet do odkryté branky. Hosté navíc z protiútoku skórovali...

„To bylo klasické nedáš dostaneš. Něco jsme si pak k tomu řekli. Tak jako týmu pomůže rychlý gól, naopak gól do šatny je naprd,“ pravil Svačina. „Mohlo se to odvíjet klidnějším směrem. Litvínov nás tím vlastně dostal na celou třetí třetinu pod tlak, zamávalo to s námi,“ přiznal Hruška.

„Bylo to šílené. Měl jsem tep 200. Na mítinku jsme to zdůrazňovali, chceme, aby i beci začali skórovat. Počet jejich gólů je slabý, chceme po nich, aby se nutili do útoku, trefovali branky. Je to neomluvitelné, v takové situaci vracet puk. Hráč být sobec. Byl jsem hodně vytočený a doufám, že se to nebude opakovat,“ prohlásil vítkovický kouč Miloš Holaň. „Musíme si vedení vážit! V takové situaci musí být hráč dravec, mít v sobě touhu gólem zranit soupeře.“