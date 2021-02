Moje góly? Práce chalanů, chválil třinecký Roman po výhře v derby

„Po špatné první třetině jsme do té druhé vstoupili tak, jak bychom chtěli hrát. Dali jsme rychlé góly a do třetí části jsme šli za stavu 5:1,“ popsal Roman utkání, které jeho tým vyhrál 7:1.

Ve druhé třetině jste dali nejprve dva góly během 73 vteřin a další dva dělilo 43 vteřin. Tím jste Vítkovice zlomili?

Určitě ano. To nám pomohlo, protože v první třetině to opravdu bylo hodně zlé. V tempu, v jakém jsme byli ve druhé třetině, chceme hrát. Najednou jsme Vítkovice dostávali pod tlak.

Vy jste vstřelil vyrovnávací a čtvrtý gól. Jak jste je viděl?

Při prvním to kluci pěkně vykombinovali. Michal Špaček se tlačil do branky, chtěl vystřelit, ale puk se odrazil ke mně, tak jsem ho dorazil. Při druhém to byla krásná akce, kdy jsem dostal přihrávku před prázdnou branku. Byla to práce chalanů.

Co jste kromě nasazení potřebovali po špatné první části hry zlepšit?

Nasazení bylo důležité, abychom s Vítkovicemi stíhali, protože do té doby nás přebruslily a vyhrávaly všechny souboje. K tomu jsme potřebovali více střílet, protože v první třetině to bylo žalostné.

Vy se vracíte do hry po dlouhé době. Jak je to náročné?

Pořád jsem se snažil udržovat v kondici, třeba v posilovně, ale zápasové tempo je jiné. V neděli jsem se do toho postupně dostával a dnes už to bylo lepší. Pomáhá mi každé střídání.