Vítkovický brankář Svoboda: Chtěli strašně moc, ale góly jsme nedali

„Skóre z našich předchozích dvou vzájemných zápasů 2:13 je dost tristní. Tentokrát se nám nepodařilo dát ani gól, i když jsme hráli dvě přesilovky pět na tři – jednu krátkou a druhou delší za stavu 0:2,“ konstatoval vítkovický asistent trenéra Ladislav Svozil.

„Rozhodující byl asi hned první gól, po kterém Karlovy Vary chytily svěží dech. Byly důraznější, začaly si věřit a bylo prakticky po zápase. Hráčům nelze upřít snaha, ale Vary nás předčily ve hře bez puku a nic nám nedovolily. Je to pro nás těžké, ztratili jsme tři body.“



Vítkovičtí tak nedokázali navázat na páteční domácí vítězství nad Litvínovem. „Přitom dnes byl ten pravý čas vyhrát, Vary nebyly to co doma,“ uznal vítkovický útočník Ondřej Roman. „Sami jsme si to prohráli tím, že jsme si nepomohli přesilovkami. Kdybychom dali jeden gól, to by nás nakoplo. Takhle jsme jeden dostali a přišel úsek, kdy nás hosté tlačili, místo toho, abychom si pomohli gólem a zatlačili my je.“

Vítkovičtí vyslali na brankáře Karlových Varů Filipa Novotného celkem 38 střel. „Nejhůř mi bylo asi ve třetí třetině, kdy jsem vyhodil puk a namazal soupeři. V tu chvíli jsem si sypal popel na hlavu. Bylo z toho vyloučení, pak jsme šli navíc do tří, takže tohle bylo pro mě asi nejhorší. Kluci to ale zmákli a odbránili jsme to parádně,“ oddechl si Novotný. „Vítkovice nám sedí, říkali jsme si po zápase v kabině,“ usmál se karlovarský brankář. „Škoda, že proti nim nehrajeme víckrát, ale to by se třeba naopak otočilo. Jsme rádi, že nám to proti nim takhle vychází. Někdo jiný nám třeba nesedí, ale oni ano.“

Že západočeský celek v aktuální sezoně Vítkovicím nesedí, to potvrdil i gólman ostravského týmu Miroslav Svoboda. „Evidentně je to tak, máme s nimi tři prohry. Ale každý zápas s nimi je jiný. Ve Varech jsme rychle prohrávali, teď se to tahalo. Asi rozhodl gól na 1:0, který byl po teči střílené nahrávky z osy, druhý byl můj,“ přiznal Svoboda. „Nejde nám upřít snaha, my jsme chtěli strašně moc, ale góly jsme nedali.“