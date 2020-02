Vítkovický Dej: Posily daly týmu nový nádech v kabině i na ledě

Extraliga má nyní reprezentační přestávku, leč Vítkovice v úterý od 18.30 v Praze předehrávají duel 48. kola se Spartou.

„Nějaké volno bych už snesl, nevadilo by mi, ale je dobré, že se nám nyní povedlo nasbírat nějaké body,“ řekl vítkovický obránce Jan Štencel. „Hlavy máme trochu vyčištěné, taková ta deka z nás mírně opadla, ale na druhou stranu musíme zůstat nohama na zemi. Vyhráli jsme sice čtyřikrát v řadě, ale mohli jsme ty zápasy během několika minut prohrát. Do dalších utkání musíme jít pokorně.“

Vítkovický tým se od začátku sezony ve snaze udržet extraligu hodně obměnil. Během ledna do Vítkovic přišli útočníci Martin Dočekal a Jan Hruška z Brna, Miroslav Indrák z Plzně a slovenský reprezentant Peter Šišovský z Detvy a obránci Mislav Rosandič z Hradce Králové a Jesse Dudas z Miškovce.

„Chceme se zachránit, takže nějaké změny přijít musely. Přišli zkušení borci, dali týmu nový nádech v kabině i na ledě,“ podotkl vítkovický útočník Rastislav Dej.

„Něco se dělat muselo,“ dodal Jan Štencel. „Přece jen série proher byla dlouhá, takže přišly zásahy do mužstva.“

Vítkovičtí před nynějšími čtyřmi výhrami za sebou zvítězili jen čtyřikrát z 19 utkání.

„Příchody nových hráčů týmu pomohly. Zvedáme se, držíme si herní projev, který se, nechci říct enormně, ale docela pravidelně zlepšuje. Doufám, že v tom budeme pokračovat a noví kluci nám pomůžou, abychom šli nahoru,“ řekl Štencel.

V neděli Vítkovice porazily Kladno 3:0 a jejich brankář Miroslav Svoboda podruhé za sebou doma udržel čisté konto.

„Snažíme se hrát více z obrany, ale zrovna utkání s Kladnem nebylo ukázkou její kvality,“ přiznal Štencel. „To nás podržel Míra, chytil neskutečné věci. Díky němu to po první třetině nebylo nula tři.“

Náskok zůstává stejný

Přestože vítkovická hra i výsledky jsou lepší, náskok na poslední Pardubice se nezvýšil. „Stejný je už skoro čtvrt sezony,“ řekl Jan Štencel. „Je to takové zvláštní, ale pokud budeme body sbírat, stáhneme náskok týmů nad námi. Hlavně si však musíme držet odstup od těch posledních příček.“

A to bude hodně náročné psychicky. „Ano, každý se chce mermomocí zachránit. Je to náročné na psychiku i fyzičku, ale musíme se s tím poprat,“ prohlásil Rastislav Dej. „Nemůžeme se dívat, jestli máme náskok čtyři nebo pět bodů, musíme jít naplno do každého zápasu, do každé třetiny. Musíme bojovat, hrabat, nepolevit ani třetinu. Čím dřív se nám povede zvýšit odstup od posledního místa, tím lépe se nám bude ke konci soutěže dýchat.“

Poslední čtvrtina základní části extraligy je i hodně tvrdá. „Je to boj. Zvlášť týmů, co jsou dole. Je to takové malé play off. Poslední čtvrtina bude bolet vždycky. Ale za ty roky je už člověk zvyklý,“ řekl Rastislav Dej.

„Jde o to, abychom zvedli naši hru a sebevědomí kluků, abychom dokázali, že hrát umíme a můžeme zvládat zápasy i proti těžkým soupeřům,“ řekl vítkovický trenér Rostislav Klesla.

A daří se to? „Jde to ruku v ruce s výhrami, které kluci posbírali,“ odpověděl Klesla. „V sezoně byly fáze, kdy jsme na tom nebyli psychicky dobře. Teď je to lepší, ale pořád musíme hrát naplno šedesát minut, ne dvacet, ne čtyřicet, a plnit všechny detaily hry.“

Upozornil, že už od prvního střídání musejí zápasy Vítkovic vypadat daleko lépe než minule v Liberci i doma s Kladnem. „To naše první třetiny nebyly dobré,“ uznal Klesla.